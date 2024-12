L'élection présidentielle croate aura un second tour le 12 janvier

L'élection présidentielle croate aura un second tour le 12 janvier, aucun candidat n'ayant obtenu plus de la moitié des voix lors du scrutin de dimanche 29 décembre, a annoncé la Commission électorale nationale (SEC) de Croatie.

Photo: Xinhua/VNA/CVN

Avec 99,88% des votes comptabilisés, le président sortant Zoran Milanovic, soutenu par le Parti social-démocrate, le plus grand parti d'opposition, arrive en tête avec 49,10% des voix. Il échoue ainsi de peu à remporter la victoire dès le premier tour. Son principal adversaire, Dragan Primorac, de l'Union démocratique croate, le parti au pouvoir, a quant à lui récolté 19,35% des voix, selon la SEC.

En vertu des lois électorales croates, si aucun candidat n'obtient de majorité absolue, les deux principaux prétendants doivent s'affronter lors d'un second tour deux semaines plus tard.

S'adressant à ses partisans, M. Milanovic a exprimé sa gratitude pour ce résultat, ainsi que sa confiance en la victoire. "Je crois que dans deux semaines, nous célébrerons la victoire", a-t-il déclaré.

M. Primorac, s'adressant à ses partisans, a quant à lui qualifié ce second tour de "grande opportunité".

"Une grande opportunité se présente maintenant. Milanovic et moi serons en tête-à-tête, nous verrons donc qui sait quoi et qui représente quoi. La Croatie a besoin de changements, et dans deux semaines ce sera un jour historique", a-t-il affirmé.

Le président croate est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Xinhua/VNA/CVN