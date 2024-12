Le secrétaire général de l'ONU rend hommage à l'ex-président américain Jimmy Carter

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde tristesse à la nouvelle du décès de l'ex-président des États-Unis, Jimmy Carter, rendant hommage à son héritage "en tant qu'homme de paix, champion des droits de l'Homme et humanitaire".

Photo : Reuters/VNA/CVN

Dans un communiqué publié dimanche soir 29 décembre, M. Guterres s'est déclaré "profondément attristé", et a présenté ses condoléances à la famille Carter et au gouvernement et au peuple des États-Unis.

M. Guterres a souligné les contributions de M. Carter à la paix et à la sécurité internationales lors de son mandat, y compris par le biais des accords de Camp David, du traité de limitation des armes stratégiques SALT II, et des traités sur le canal de Panama.

Après avoir quitté la présidence, M. Carter a joué un rôle décisif dans la médiation des conflits, la surveillance des élections, la promotion de la démocratie, la prévention et l'éradication des maladies, a déclaré le secrétaire général. "Ces efforts et bien d'autres lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2002 et ont contribué à faire avancer le travail des Nations unies".

"On se souviendra du président Carter pour sa solidarité envers les personnes vulnérables, sa patience face à l'adversité, et sa foi indéfectible dans le bien commun de notre humanité. Son héritage en tant qu'homme de paix, champion des droits de l'Homme et humanitaire persistera", a-t-il souligné.

Jimmy Carter, qui a été le 39e président des États-Unis d'Amérique, de 1977 à 1981, est décédé ce dimanche 29 décembre à l'âge de 100 ans.

Xinhua/VNA/CVN