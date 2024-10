Le président égyptien appelle à la volonté politique pour rétablir la sécurité régionale

Photo : AFP/VNA/CVN

M. Sissi a fait ces remarques alors qu'il discutait des questions régionales au Caire avec la délégation en visite de la Chambre des représentants des États-Unis, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué.

Le chef de l'État a passé en revue les efforts de l'Égypte pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région, soulignant l'importance d'empêcher le conflit de s'étendre et de dégénérer en une guerre régionale élargie, selon le communiqué.

Il a insisté sur la nécessité de mettre fin aux conflis en cours à Gaza et au Liban, appelant à des échanges d'otages et à une aide humanitaire à grande échelle pour faire face à la crise humanitaire catastrophique qui s'aggrave.

"La création d'un État palestinien indépendant est la clé pour désamorcer les tensions régionales et parvenir à une paix et une sécurité véritables et durables", a-t-il affirmé.

Les membres de la délégation du Congrès américain ont salué le rôle de l'Égypte, ainsi que les efforts continus de M. Sissi pour établir la paix et la stabilité. Ils ont également réitéré le soutien des États-Unis à l'Égypte et leur engagement à poursuivre les consultations et la coordination sur diverses questions, afin de contribuer à la paix et à la sécurité régionales comme internationales.

Xinhua/VNA/CVN