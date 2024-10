L'ONU préoccupée par les échanges de tirs continus entre le Liban et Israël

L'Organisation des Nations unies (ONU) est vivement préoccupée par la poursuite des frappes à travers la Ligne bleue entre le Liban et Israël, et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres condamne fermement les pertes civiles causées par ces frappes, a déclaré mardi 15 octobre son porte-parole.

Photo : AFP/VNA/CVN

"À cet égard, la frappe aérienne qui a fait selon les autorités libanaises au moins 23 morts à Aïtou, dans le Nord du Liban, est particulièrement inquiétante", a indiqué lors d'un point presse quotidien Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général.

L'ONU reste profondément préoccupée par l'impact que ces frappes ont sur les civils des deux côtés de la Ligne bleue, et plus particulièrement au Liban, a-t-il affirmé, appelant tous les acteurs à protéger les civils et à respecter leurs obligations en matière de droit international, y compris de droit international humanitaire.

L'ONU a également noté que les affrontements se poursuivaient dans le sud du Liban, où les Forces de défense israéliennes conduisent des opérations terrestres depuis le 1er octobre, a-t-il ajouté.

Ces derniers jours, les Nations unies ont exprimé leur inquiétude après des tirs ayant visé les casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Ces attaques ont fait au moins cinq blessés, et les locaux de l'ONU ont été touchés à au moins 20 reprises depuis le 1er octobre, a indiqué le porte-parole.

"Le secrétaire général réitère que le personnel de la FINUL et ses locaux ne doivent jamais être pris pour cible. Les attaques dirigées contre les casques bleus constituent une violation du droit international, notamment du droit international humanitaire, et peuvent constituer un crime de guerre", a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN