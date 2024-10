L'Arabie saoudite et les Philippines renforcent leur coopération dans le secteur de l'énergie

L'Arabie saoudite et les Philippines ont signé le 14 octobre le premier accord de coopération énergétique, marquant une étape importante dans les relations entre les deux pays.

>> Les États-Unis et l'Arabie saoudite discutent de l'offre de pétrole

>> L'Arabie saoudite et la Russie conviennent de renforcer leur coopération pétrolière et gazière

Photo : Philstar.com/CVN

Le protocole d'accord sur la coopération énergétique a été signé entre le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman et le secrétaire philippin à l'énergie, Raphael Lotilla, à Riyad, afin d'établir un vaste cadre de coopération dans l’énergie. L'accord couvre des secteurs clés tels que le pétrole, le gaz naturel, le raffinage et la pétrochimie, ainsi que les solutions énergétiques, les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Outre l’énergie, l’Arabie saoudite et les Philippines souhaitent également promouvoir leur coopération bilatérale dans les domaines de l’agriculture, de la technologie, du tourisme, de la santé et de l’éducation.

L'Arabie saoudite accueille environ 800.000 Philippins. Les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays atteignent plus de 400 millions d'USD/an.

VNA/CVN