L'Iran condamne les sanctions de l'UE et du Royaume-Uni

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a fermement condamné les nouvelles sanctions imposées par l'UE et le Royaume-Uni à l'encontre de certains individus et entités iraniens, en raison du transfert présumé de missiles et de drones à la Russie.

Photo : IRNA/VNA/CVN

Dans un communiqué publié lundi 14 octobre, M. Baghaei a qualifié les sanctions d'"irréalistes et sans fondements", critiquant les mesures de l'UE et du Royaume-Uni comme étant "injustifiées et en contradiction avec les principes du droit international et en particulier des droits de l'homme".

Depuis le début du conflit, l'Iran a appelé à une solution diplomatique aux différends entre la Russie et l'Ukraine, tout en exprimant son opposition à la guerre et aux conflits, a déclaré M. Baghaei.

Il a mis l'accent sur l'implication de certains pays européens, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne, dans la fourniture d'armes à Israël.

Il a souligné le droit "inaliénable" de l'Iran d'entamer une coopération militaire avec d'autres pays, y compris la Russie, afin de sauvegarder ses intérêts nationaux, sa sécurité, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

M. Baghaei a noté que l'Iran se réservait le droit de prendre des contre-mesures et de répondre de manière proportionnée aux sanctions "illégales et injustifiées" de l'UE.

Xinhua/VNA/CVN