Thaïlande - Chine : coopération pour rapatrier les victimes d'escroqueries téléphoniques

Auparavant, la Thaïlande avait reçu les victimes et les membres du réseau d'escroqueries téléphoniques remis par le Myanmar. Le gouverneur de la province de Tak, Chucheep Pongchai, a déclaré que le gouvernement thaïlandais avait convenu avec Liu Zhongyi, ministre adjoint de la sécurité publique de la Chine, de permettre à la Chine de filtrer ses propres citoyens pour filtrer les victimes des membres de gangs de centres d'appels, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un deuxième contrôle par les autorités thaïlandaises. Après le processus de contrôle, les citoyens chinois seront transportés en bus via le 2e pont de l'amitié Thaïlande - Myanmar directement à l'aéroport de Mae Sot pour être rapatriés chez eux, a ajouté le gouverneur. À ce jour, parmi les 260 personnes originaires de 20 pays qui ont été secourues dans des centres d'appels au Myanmar, 258 ont été identifiées comme victimes de la traite. Selon Chucheep, de nombreuses ambassades ont coordonné le rapatriement de leurs citoyens, tandis que les autorités thaïlandaises ont également préparé du personnel pour aider et faciliter le retour des victimes.

VNA/CVN