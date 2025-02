L'Indonésie va développer un nouveau DeepSeek

>> IA : sous la pression de Deepseek, OpenAI dévoile un nouvel outil pour ChatGPT

>> Chine : le géant Tencent teste son propre modèle d'IA, aux côtés de DeepSeek

Luhut Pandjaitan, conseiller économique principal du président Prabowo Subianto, a déclaré lors du sommet économique indonésien qui s'est tenu récemment à Jakarta qu'ils avaient mis en place une équipe pour créer leur propre DeepSeek. L'ancien ministre a déclaré que le chatbot anonyme, qui sera présenté au président Prabowo au début du mois prochain, pourrait répondre en indonésien et en anglais. Luhut n'a pas révélé combien a été dépensé pour l'application, affirmant seulement qu'elle n'était pas coûteuse. Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie indonésienne, Arsjad Rasjid, a appelé le secteur privé à unir ses forces avec le gouvernement pour aider à stimuler l'innovation en matière d'IA. L’Indonésie élabore actuellement des règles sur l’IA et considère DeepSeek comme une alternative dans l’écosystème numérique. Le vice-ministre des Communications et des Affaires numériques, Nezar Patria, a déclaré que le chatbot serait évalué avant toute décision sur son interdiction.

VNA/CVN