Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam adresse ses vœux de Noël

Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a rendu visite le 22 décembre à Nguyên Nang, archevêque de l'archidiocèse de Hô Chi Minh-Ville, président de la Conférence des évêques catholiques du Vietnam, pour lui présenter ses vœux de Noël et du Nouvel An.

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a exprimé ses vœux les plus sincères à tous les prêtres, dignitaires et fidèles catholiques de l'archidiocèse de Hô Chi Minh-Ville et de tout le pays, souhaitant un Noël paisible et une année nouvelle porteuse d'espoir.

Il a encouragé l'archevêque Nguyên Nang et les fidèles à perpétuer la tradition de "bonne vie, belle foi", à accompagner la nation, à adhérer aux politiques du Parti et aux lois de l'État, à rester unis et à contribuer au renforcement du grand bloc d'union nationale dans la cause de la construction et de la protection nationales à l'ère de l'essor de la nation.

L'archevêque Nguyên Nang s'est, quant à lui, engagé à continuer d'encourager les dignitaires et les fidèles catholiques à accompagner le Parti et l'État, à mettre en œuvre fidèlement les politiques et les lois de l'État, à vivre une bonne vie et à participer activement aux mouvements d'émulation patriotique.

Le même jour, Dô Van Chiên s'est rendu dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville au domicile de Jean Baptiste Lê Duc Thinh, Chevalier de la Grande-Croix, premier catholique vietnamien à recevoir un tel titre, du pape Benoît XVI, et même le premier en Asie.

VNA/CVN