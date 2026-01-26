Le président de l’AN Trân Thanh Mân présente le bilan du XIVe Congrès national du Parti

Le Comité du Parti de l’Assemblée nationale (AN) a organisé, le 26 janvier à Hanoï, une réunion pour annoncer les résultats du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), sous la présidence de Trân Thanh Man, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’AN et président de l’AN.

Lors de cette réunion, Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de l'AN et vice-président permanent de l’AN, a présenté un compte rendu détaillé du Congrès, qui s’est déroulé du 19 au 23 janvier à Hanoï. Il a souligné que cet événement politique majeur, marqué par un esprit de travail sérieux, scientifique et responsable, par la valorisation de l’intelligence collective, la démocratie et l’innovation, s’est couronné d’un franc succès. Le XIVe Congrès constitue un jalon historique ouvrant une nouvelle étape de développement pour le pays.

Les travaux du Congrès ont permis d'examiner des documents fondamentaux, notamment le Rapport politique du Comité central du Parti du 13e mandat et le bilan de quarante années de Dôi moi (Renouveau). Après avoir écouté le rapport du Comité central du Parti du XIIIe mandat présenté par le secrétaire général Tô Lâm, les délégués ont mené des discussions approfondies avec plus de 800 interventions enregistrées.

Le Congrès a élu le nouveau Comité central du Parti pour le XIVe mandat, composé de 180 membres officiels et 20 membres suppléants. Lors de son premier Plénum, le Comité central a élu Tô Lâm au poste de secrétaire général et un Bureau politique de 19 membres.

Sur le plan stratégique, le XIVe Congrès a défini des objectifs ambitieux : maintenir un environnement pacifique et stable ; assurer un développement national rapide, durable et harmonieux ; améliorer globalement les conditions de vie de la population ; garantir l’autonomie stratégique, la confiance et un progrès solide dans la nouvelle ère ; atteindre l’objectif de devenir un pays développé doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire élevé d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Pour la période 2026-2030, le Parti vise une croissance annuelle moyenne du PIB de plus de 10%, afin de porter le revenu annuel par habitant à environ 8.500 dollars d'ici 2030. Cette trajectoire repose sur trois percées décisives : la réforme des institutions, le développement de ressources humaines de haute qualité axées sur la science, la technologie et l'innovation et la modernisation des infrastructures.

La pensée centrale du texte final du Congrès réaffirme que "le peuple est la racine", plaçant chaque citoyen au cœur de toutes les politiques de développement. Le document insiste également sur le passage de la parole aux actes, exigeant une responsabilité accrue des cadres à tous les niveaux pour surmonter les lenteurs administratives et les obstacles bureaucratiques.

Le succès retentissant du XIVe Congrès national témoigne de la confiance, de la volonté, de la détermination et de la vision renouvelée du Parti et de la nation. Il constitue un fondement solide permettant au Parti, au peuple et à l’armée d’être stratégiquement autonomes, confiants et forts, et de progresser avec vigueur dans cette nouvelle ère. En mettant en œuvre résolument les résolutions du 14e Congrès, le Vietnam avancera vers un avenir pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument sur la voie du socialisme.

