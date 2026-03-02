Élections législatives et locales

Une communication ciblée vers les zones reculées et les minorités ethniques

Dans la province de Khanh Hoà, une démarche proactive et de proximité favorise une large diffusion des informations relatives aux élections des députés à la XVI e législature de l'Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous niveaux pour le mandat 2026-2031. L’objectif est de renforcer la confiance et le sens des responsabilités des électeurs, tout en garantissant un scrutin sûr et conforme à la loi.

Photo : VNA/CVN

Dans les zones reculées comme la commune de Bac Ai Tây, les autorités locales multiplient les actions de terrain. La commune compte 6.789 électeurs, dont plus de 80% sont issus de l’ethnie Raglai. Cinq circonscriptions et neuf bureaux de vote ont été établis, adaptés à la répartition de la population. La sensibilisation s’appuie sur le système de radiodiffusion, des haut-parleurs mobiles, des banderoles et des réunions villageoises, afin de garantir que chacun soit informé de ses droits et devoirs. Les responsables locaux procèdent également à un recensement précis des habitants travaillant loin de chez eux ou vivant temporairement dans les zones de culture, afin d’assurer leur participation au vote du 15 mars.

Dans le quartier de Dông Hai, qui compte 39.275 électeurs, dont un grand nombre de pêcheurs hauturiers, la Commission électorale locale a coordonné ses actions avec la police, les garde-frontières et le port de pêche afin d’informer les armateurs et les marins sur les horaires et les lieux de vote ainsi que sur leurs droits et devoirs électoraux.

À l’échelle provinciale, des missions d’inspection veillent à la préparation matérielle et organisationnelle. Par ailleurs, une attention particulière est accordée à la mobilisation des pêcheurs, des dignitaires et des fidèles religieux, ainsi qu’au renforcement de la communication en langues Raglai, Ede et Cham dans les zones peuplées de minorités ethniques.

Les listes électorales ont été établies dans l’ensemble des 65 communes et quartiers. Dans la zone spéciale de Truong Sa, les urnes ont été acheminées depuis le continent vers les îles afin de garantir l’organisation du scrutin dans les meilleures conditions. La province de Khanh Hoà élira 12 députés à l’Assemblée nationale répartis dans quatre circonscriptions, 67 membres du Conseil populaire provincial et 1.392 membres des Conseils populaires communaux, lors du scrutin du 15 mars.

VNA/CVN