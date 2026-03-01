Programme politico-artistique : "Le Premier ministre Pham Van Dông - Une vie pour le pays et le peuple"

Dans le cadre du 120 e anniversaire de la naissance du feu Premier ministre Pham Van Dông (1906-2026), le programme politico-artistique intitulé "Le Premier ministre Pham Van Dông - Une vie pour le pays et le peuple" s’est tenu dans la soirée du 28 février au Centre des conférences et des expositions de la province de Quang Ngai, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Ce programme a exprimé le profond respect et l’infinie gratitude du Parti, de l’armée et du peuple vietnamiens envers ce dirigeant éminent, reconnu pour sa grande intelligence et sa forte personnalité.

Disciple exceptionnel et collaborateur dévoué du Président Hô Chi Minh, Pham Van Dông laisse pour héritage majeur une vie d’intégrité, entièrement consacrée à l’indépendance nationale et au bonheur du peuple.

Ces valeurs irriguent durablement l’histoire nationale à travers une idéologie, une moralité et une aspiration constante au service du pays. Elles rappellent aux jeunes générations leur responsabilité de bâtir un Vietnam puissant, prospère et riche de son identité, afin de concrétiser les nobles idéaux de ces dirigeants ayant vécu et œuvré pour la Patrie.

La soirée a offert au public des chansons riches en émotion. Des reportages inspirants ont également illustré le parcours de ce communiste indomptable et grand homme de culture de la révolution vietnamienne. L'assistance a ainsi pu mieux saisir l'envergure exceptionnelle de sa vie et de son œuvre.

Pham Van Dông incarne l’image d’un intellectuel accompli, d’un révolutionnaire loyal et d’un diplomate profondément imprégné de l’identité culturelle vietnamienne. Il savait allier harmonieusement la fermeté des principes à la souplesse dans l’action, conjuguant la défense des intérêts nationaux avec un esprit de paix et de coopération.

Par sa lucidité, son courage et son humanisme, il a largement contribué à rehausser la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Durant son parcours, il a toujours préservé le mode de vie exemplaire d'un véritable militant communiste, fidèle à l’héritage moral et au style de vie du Président Hô Chi Minh.

