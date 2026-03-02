Le système politique mobilisé au maximum pour les élections législatives et locales

L’ensemble du système politique vietnamien est mobilisé au plus haut degré pour assurer le bon déroulement des élections de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, a déclaré Lê Quang Manh, secrétaire général de l’Assemblée nationale et directeur du Bureau du Conseil électoral national.

>> Plus de 3.300 circonscriptions utilisent le logiciel de création des listes électorales

>> Une membre du CC du Parti au plus grand nombre de candidatures aux élections législatives

>> Élections législatives : Chaque vote compte pour bâtir l’avenir commun

>> Une communication ciblée vers les zones reculées et les minorités ethniques

Photo : VNA/CVN

Le responsable a souligné à la presse que la période allant jusqu’au jour du scrutin, prévu le 15 mars 2026, est une étape cruciale. La priorité absolue est de poursuivre un examen approfondi, de maintenir une direction rigoureuse, de traiter rapidement toute situation qui pourrait survenir et de maintenir la discipline au sein du système.

Ces derniers temps, les préparatifs ont été menés de manière synchrone, méthodique et conformément au calendrier et aux dispositions légales, sous la direction centralisée et unifiée des instances centrales et en étroite coordination entre les institutions du système politique.

Au niveau central, le Conseil électoral national a publié les 27 documents requis par la loi, ainsi que 14 résolutions et documents d’instructions et 34 textes d’orientation professionnelle à destination des collectivités locales.

Ces documents portent notamment sur le processus de consultation, l’établissement des listes électorales, les rencontres avec les électeurs, le maintien de l’ordre et de la sécurité, et l’utilisation des technologies de l’information pour garantir l’uniformité et minimiser les erreurs.

Le Conseil électoral national a également donné son avis sur la promulgation de la Conclusion n°03-KL/TW du Politburo relative à la poursuite de la mise en œuvre de la Directive n°46-CT/TW du Politburo, réaffirmant le renforcement de la direction du Parti dans un contexte de nouveautés en matière de structure organisationnelle et de méthodes de gestion.

Un processus transparent

Selon Lê Quang Manh, la liste officielle des 864 candidats à l’Assemblée nationale de la XVIe législature a été publiée en avance sur le calendrier prévu, en garantissant la structure, la composition et le nombre de candidats requis. Le processus de consultation, de nomination et de vérification a été mené avec rigueur, transparence et publicité, comprenant plusieurs séries de consultations publiques dans les lieux de résidence et de travail des candidats.

Au niveau local, les commissions électorales ont été mises en place dans les délais légaux. Plus de 73 millions d’électeurs sont inscrits sur les listes publiées dans les 72.195 bureaux de vote à travers le pays. Ces listes ont été vérifiées à plusieurs reprises et recoupées avec la base de données nationale de la population afin de minimiser les risques d’inexactitudes. Des plans spécifiques ont été élaborés pour assurer la sécurité, la prévention et la lutte contre les incendies, ainsi que les interventions d’urgence.

D’après le responsable, ces élections présentent plusieurs nouveautés. C’est la première fois qu’elles se tiennent dans le cadre de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, suite à la réorganisation des unités administratives. Ceci implique une capacité de gestion accrue et une définition précise de la structure et de la répartition des sièges.

La transformation numérique est déployée à tous les niveaux, notamment grâce à la connexion du registre électoral à la base de données nationale de la population et à l’utilisation de la plateforme VNeID pour une meilleure précision. Cependant, la technologie n’est qu’un outil ; la responsabilité humaine à chaque étape demeure essentielle. Par ailleurs, le processus électoral a été raccourci par rapport aux législatures précédentes, ce qui exige une coordination et une discipline accrues.

La politique d’augmentation du nombre de députés à temps plein, avec 145 au niveau central et 55 au niveau local, témoigne de la volonté d’améliorer la qualité et le professionnalisme des activités parlementaires.

Fort des résultats obtenus jusqu’à présent et du sens aigu des responsabilités qui anime l’ensemble du système politique, Lê Quang Manh s’attend à ce que les élections soient un succès, non seulement en termes de participation, mais aussi en termes de qualité et d’efficacité des activités des organes représentatifs lors de cette nouvelle législature.

VNA/CVN