La diplomatie économique, un levier stratégique pour soutenir les entreprises vietnamiennes

Le ministère des Affaires étrangères a organisé, le 6 août à Hanoï, une session de travail intitulée "La diplomatie accompagne la communauté des entreprises", dans le cadre de la 33 e Conférence diplomatique.

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Photo : An Dang/VNA/CVN

L’événement a réuni le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung, des hauts responsables du ministère, des chefs de missions diplomatiques à l’étranger ainsi que de nombreux représentants de fédérations professionnelles et du secteur privé. Cette rencontre avait pour objectif de discuter des opportunités et des défis dans le nouveau contexte, tout en approfondissant la coordination entre le secteur diplomatique et le monde des affaires au service du développement national.

Dans son discours d’ouverture, le ministre Lê Hoài Trung a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement, dans laquelle l’action extérieure et l’intégration internationale constituaient des missions stratégiques et régulières visant à maintenir la paix et la stabilité, à mobiliser des ressources extérieures et à renforcer la position du pays.

Il a insisté sur la nécessité du renouvellement de la diplomatie économique résolument tournée vers la "création du développement", en plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de son action. Pour le chef de la diplomatie, le succès des acteurs économiques sur la scène mondiale est désormais le baromètre de l’efficacité de la diplomatie au service du développement.

S'appuyant sur un réseau de près d’une centaine de représentations diplomatiques à travers le monde, le ministère s'engage à accompagner, à soutenir et à agir comme un pont stratégique pour aider les entreprises à mettre en relation avec de nouveaux partenaires, à élargir des marchés, à attirer des investissements, à promouvoir la coopération dans la science et la technologie, l’innovation, l’agriculture, et à développer de nouvelles lignes aériennes, de nouveaux produits et de projets de coopération concrète.

Il a invité les représentations diplomatiques à valoriser l’efficacité de la diplomatie culturelle, à promouvoir la culture, la gastronomie, l’image et la marque vietnamiennes, ainsi qu’à favoriser la production, le commerce et l’investissement des entreprises à l’étranger.

Au cours du premier débat thématique dédié à l'attraction des ressources extérieures, le vice-ministre permanent Nguyên Minh Vu a mis en lumière le rôle crucial de la diplomatie, notamment la diplomatie économique et le réseau des bureaux de représentation dans le conseil politique et la connexion des ressources.

Les discussions ont porté sur les besoins spécifiques des entreprises en matière d’attraction des investissements, de connexion aux chaînes d’approvisionnement, de transfert de technologies et de renforcement des capacités de production, ainsi que sur les mécanismes de coordination entre les entreprises, le ministère des Affaires étrangères et les représentations vietnamiennes à l’étranger.

Le deuxième débat, placé sous la direction de la vice-ministre Nguyên Minh Hang et consacré au thème "Les entreprises vietnamiennes Go Global", a porté sur les besoins d’expansion des marchés d’exportation et d’investissement à l’étranger des entreprises vietnamiennes, ainsi que sur les opportunités et les défis dans le nouveau contexte.

Les discussions ont mis l'accent sur la nécessité d'aider les entreprises à accéder à de nouveaux marchés, à anticiper l'évolution des normes, des réglementations et des besoins des partenaires internationaux, tout en renforçant leur compétitivité, leur image de marque et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN