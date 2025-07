Le président de l’AN du Vietnam s’entretient avec son homologue sénégalais

Le président de l’Assemblée nationale (AN) du Sénégal, Malick Ndiaye, a salué la visite de son homologue vietnamien Trân Thanh Mân comme une manifestation de la responsabilité et de l’engagement fort du Vietnam en faveur du développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, affirmant sa volonté d’approfondir les liens bilatéraux entre les deux organes législatifs et les deux nations.

Face aux pertes humaines et matérielles causées par le typhon Wipha au Vietnam, le dirigeant sénégalais a exprimé sa solidarité et adressé ses condoléances aux dirigeants et au peuple vietnamien.

Il a souligné que l’agriculture constituait un axe prioritaire de la coopération bilatérale. Le Sénégal importe actuellement environ 10% de son riz du Vietnam, avec un besoin estimé à 100.000 tonnes par an. Le pays exporte principalement des noix de cajou, des produits de la mer, de la farine de poisson et des aliments pour bétail vers le Vietnam. Il a mis en avant le rôle du Sénégal comme porte d’entrée vers le marché africain et centre logistique de l’Afrique de l’Ouest, tout en appelant les entreprises vietnamiennes à intensifier leurs investissements dans l’agroalimentaire, la haute technologie, la transformation numérique, entre autres.

Pour sa part, Trân Thanh Mân a réaffirmé l’importance que le Vietnam accordait au continent africain et à la coopération mutuellement bénéfique avec le Sénégal. Il a reconnu les progrès économiques réalisés entre les deux pays, tout en notant le potentiel encore inexploité. Le Sénégal fournit des matières premières clés à l’industrie de transformation vietnamienne. Il a proposé de renforcer le cadre juridique dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’industrie, de multiplier les échanges économiques et de promouvoir les exportations de produits phares vers les marchés respectifs.

Renforcer la coopération parlementaire

Le dirigeant a également suggéré d’institutionnaliser les échanges réguliers entre les deux assemblées nationales, de coordonner la mise en œuvre des accords bilatéraux déjà signés, et d'encourager la signature de nouveaux. Il a proposé la désignation de consuls honoraires dans chaque pays, l’échange d’informations pour aider les entreprises à identifier leurs partenaires, régler les litiges commerciaux et construire un environnement d’affaires transparent et durable.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a exprimé sa gratitude pour la participation du Sénégal au Groupe d’amis de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) initié par le Vietnam. Il a appelé le Sénégal, en tant que membre responsable de la communauté internationale, à soutenir la position de l’ASEAN et du Vietnam en faveur d’un règlement pacifique des différends en Mer Orientale, fondé sur le droit international, notamment la Charte des Nations unies et la CNUDM de 1982.

Le Vietnam se dit prêt à soutenir le Sénégal dans la garantie de sa sécurité alimentaire, à partager son expérience, et à coopérer dans la recherche et le transfert de technologies agricoles, en particulier dans la culture du riz et la transformation des produits agricoles. Trân Thanh Mân a invité le Sénégal à faciliter l’importation de produits vietnamiens tels que le textile, les chaussures, les machines agricoles et les matériaux de construction. Il a également appelé à une coopération accrue dans des domaines comme la construction, les technologies de l’information, les télécommunications, tout en invitant les entreprises vietnamiennes à explorer les opportunités d’investissement au Sénégal.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour permettre au Sénégal d’accéder au marché de l’ASEAN, et a remercié les autorités sénégalaises pour leur soutien à la communauté vietnamienne vivant dans le pays.

Les deux dirigeants ont souligné que la coopération parlementaire constituait un pilier essentiel des relations bilatérales. Ils se sont félicités du lancement du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam - Sénégal, y voyant une étape importante dans la promotion des échanges entre les deux peuples et leurs organes législatifs.

À cette occasion, Trân Thanh Mân a transmis les salutations du secrétaire général du Parti Tô Lâm, du président Luong Cuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh aux dirigeants et au peuple sénégalais, tout en invitant officiellement le président Malick Ndiaye à effectuer une visite au Vietnam dans les plus brefs délais. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

