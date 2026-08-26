Le premier tournoi de football féminin réservé aux joueuses issues des minorités ethniques

La première édition de la Coupe VTV de football féminin des minorités ethniques vietnamiennes se déroule dans une ambiance animée au stade du quartier de Nghĩa Lộ, dans la province de Lào Cai, du 23 au 29 août. Il s’agit du premier tournoi national organisé exclusivement pour les joueuses issues des minorités ethniques, leur offrant un espace sportif inédit, sain et riche en identité culturelle.

>> La VFF et la FIFA lancent un atelier pour professionnaliser le football féminin

>> Le Vietnam livre le plus grand moment de l’histoire du football féminin asiatique

>> La renaissance des jeux folkloriques, gardiens de l'âme des ethnies minoritaires

Photo : VNA/CVN

Après deux jours de compétition, les équipes de Dak Doa (Gia Lai), Vân Son (Phu Tho) et Lâm Binh (Tuyên Quang) ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale. Les rencontres ont été particulièrement disputées, avec plusieurs résultats remarquables : Dak Doa s’est imposée 2-1 face à Pac Ta (Lai Châu), Vân Son a battu Nam Tuân (Cao Bang) 2-0, tandis que Lâm Binh a largement dominé Muong Pôn (Diên Biên) sur le score de 5-0.

Dans le groupe D, Ea Păl (Dak Lak) a également marqué les esprits en écrasant Quỳ Hop (Nghê An) 9-0. La joueuse H’Wan Niê s’est particulièrement illustrée en inscrivant quatre buts, tandis que De La Hwing a signé un doublé, contribuant ainsi à l’un des matchs les plus prolifiques du tournoi.

Au-delà des affrontements sur le terrain, la Coupe VTV 2026 constitue également une véritable fête culturelle. Les tenues des joueuses, subtilement revisitées à partir des costumes traditionnels de chaque ethnie, transforment la pelouse en un véritable « podium » haut en couleur. Chaque équipe représente non seulement une localité, mais porte aussi l’histoire, l’identité et l’esprit de sa communauté.

Pour de nombreuses joueuses amateurs, cette compétition représente une occasion précieuse de dépasser le cadre de leur région, d’échanger et de tisser des liens avec des femmes issues de différentes communautés ethniques de tout le pays. En marge des matchs, de nombreuses activités sont également organisées afin de mettre en valeur la culture, le tourisme et les particularités des différentes régions.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, Vu Thi Hiên Hanh, vice-présidente du Comité populaire de la province de Lào Cai, coprésidente du Comité directeur du tournoi, a souligné que la première édition de la Coupe VTV de football féminin des minorités ethniques vietnamiennes revêtait une importance concrète. Elle offre aux femmes issues des minorités ethniques un espace sportif bénéfique, tout en renforçant les échanges et la solidarité entre les localités et les communautés ethniques.

À travers ce tournoi, les paysages, les populations vietnamiennes et les valeurs culturelles traditionnelles sont largement mis en lumière, contribuant ainsi à promouvoir le tourisme et le développement socio-économique local. La Coupe VTV 2026 n’est donc pas seulement une compétition de football : elle constitue aussi un espace où le sport, la culture et l’aspiration des femmes des régions montagneuses à s’affirmer brillent ensemble.

Xuân Hoàng/CVN