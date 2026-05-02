La renaissance des jeux folkloriques, gardiens de l'âme des ethnies minoritaires

De Diên Biên à Cao Bang, les jeux folkloriques des minorités ethniques connaissent un second souffle. Entre divertissement et rituels, ces traditions ancestrales deviennent aujourd’hui des leviers essentiels pour le tourisme et la solidarité.

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Photo : CTV/CVN

Abritant 19 groupes ethniques minoritaires, la province montagneuse de Diên Biên (Nord) possède un riche et diversifié répertoire de jeux folkloriques. Chaque ethnie, en fonction de ses conditions de vie et de ses coutumes, a créé ses propres jeux uniques.

Les Thai pratiquent le ném còn (lancer de balles d’étoffe) et le to ma le (jeu avec des graines locales). Les H’mông excellent au tù lu (toupie traditionnelle), au ném pao (lancer de la boule de tissu) et au dây gây (deux adversaires se poussant avec un bâton).

Les Dao, Tày, Kháng, Si La et d’autres groupes ethniques pratiquent le kéo co (tir à la corde), le ban no (tir à l’arbalète) et le di cà kheo (marche sur échasses).

Ces épreuves ne sont pas de simples divertissements. Elles reflètent aussi avec force la vie culturelle, la solidarité et le savoir-faire populaire de chaque communauté. Chaque geste, chaque règle porte des histoires et des valeurs transmises de génération en génération.

Transmission aux jeunes générations

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L’évolution de la vie sociale a entraîné l’oubli progressif des divertissements populaires. Conscientes de l’importance de ces valeurs ancestrales, les communautés locales déploient des initiatives pour les sauvegarder.

Ces jeux traditionnels sont présentés au public lors de fêtes au d’événements culturels, et des formations sont proposées avant l’organisation de compétitions. Ces activités sont menées de manière coordonnée, permettant à chacun de participer et de s’exercer directement. “La préservation et la valorisation de ces sports ancestraux conserve l’identité nationale et crée un espace culturel dynamique pour la communauté. À travers les entraînements, les compétitions et autres activités, les habitants locaux participent activement à la préservation et à la transmission de ces traditions aux jeunes générations”, souligne Nguyên Huu Dai, président du Comité populaire de la commune de Muong Chà (province de Diên Biên).

Ainsi vivants au quotidien, liés aux fêtes, ils renforcent la solidarité, enrichissent l’esprit et valorisent le patrimoine pour un tourisme local florissant.

M. Dai ajoute que lorsque les communautés perpétuent et transmettent activement ces traditions, leurs valeurs traditionnelles sont non seulement préservées, mais aussi revitalisées, enrichissant ainsi l’identité culturelle. De ce fait, les jeux folkloriques émergent progressivement comme des produits culturels distinctifs qui attirent les touristes et offrent des opportunités de tourisme durable à chaque localité.

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Vitalité à Cao Bang

“Autrefois, pendant les périodes d’inactivité agricole ou lors des fêtes, les jeunes hommes du village se réunissaient pour jouer au +tù lu+ou au tir à la corde. Ces jeux ont peu à peu disparu. Aujourd’hui, ils ont été remis au goût du jour lors des fêtes traditionnelles et les villageois en sont ravis”, indique Sùng A Tin, du village de Tà Là Cao, dans la commune de Tua Chùa (Diên Biên).

À environ 700 km de Diên Biên, les ethnies minoritaires de la province de Cao Bang s’efforcent également de faire revivre leurs traditions. Le lày co (semblable au pierre-feuille-ciseaux) des Tày et des Nùng témoigne de la vitalité de leur culture. Lors des fêtes, ce jeu attire toujours une foule nombreuse de participants et de spectateurs.

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“Chez les jeunes, le +lày co+ enflamme les passions : cris, doigts synchronisés, sanctions aux fautes ! Les duels spectaculaires durent 15-20 minutes”, explique Nông Van Truong, de Nà Tuc, commune de Dông Khê. Organisé au printemps, pour Lông Tông ou des événements sportifs, il scelle les liens communautaires et sauvegarde des valeurs uniques.

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“Le +lày co+ est très populaire chez les jeunes, qui y participent avec enthousiasme. Les joueurs doivent crier et bouger leurs doigts à l’unisson. Toute infraction est sanctionnée”, explique Nông Van Truong, du village de Nà Tuc, dans la commune de Dông Khê. Certains duels durent 15 à 20 minutes sans qu’un vainqueur ne se dégage, ce qui les rend particulièrement spectaculaires et passionnants.

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Ce jeu est généralement organisé au printemps, pendant la fête de Lông Tông (également appelée “fête de la descente aux champs”) et lors d’événements sportifs, attirant ainsi de nombreux jeunes. Au-delà du divertissement, il renforce les liens communautaires, forme une tradition unique préservée annuellement et sauvegarde les valeurs ludiques des Tày et des Nùng.

Selon la chercheuse en folklore Hoàng Thi Nhuân, des jeux comme le lày co animent les festivals et constituent un moyen efficace de préserver et transmettre les valeurs culturelles traditionnelles aux générations futures.

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Afin de soutenir les localités dans la revitalisation des jeux traditionnels, le Projet 6, dédié à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel des minorités ethniques, en lien avec le tourisme, a été déployé. Intégré au Programme cible national de développement socio-économique des régions montagneuses et ethniques pour la période 2021-2025, il a permis de restaurer, préserver et promouvoir de nombreux jeux, les réintégrant ainsi dans la vie communautaire.

Il facilite également la création de modèles expérientiels explorant des aspects culturels uniques, le développement d’un modèle patrimonial lié au tourisme communautaire et la promotion de la vie culturelle populaire.

Thúy Hà/CVN