Le premier projet de métro construit par une entreprise chinoise en Algérie officiellement lancé

Lors de cet événement, plus de 300 invités étaient présents, notamment Lakhdar Rekhroukh, ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Saïd Sayoud, ministre des Transports, Kamel Baddari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Dong Guangli, ambassadeur de Chine en Algérie, ainsi que des représentants de la wilaya d'Alger. M. Rekhroukh a exprimé son souhait que les partenaires optimisent davantage leurs méthodes et techniques de construction, améliorent la qualité de la gestion de projet, et contribuent ainsi à améliorer les infrastructures urbaines en Algérie. Le projet de métro s'étend sur environ 9,6 km et comprend neuf stations souterraines. Il est mis en œuvre par un groupement dirigé par CRCC, composé également d'entreprises publiques locales. Une fois achevé, ce projet permettra une liaison efficace entre le centre-ville et l'aéroport Houari Boumediene, facilitant les déplacements des habitants et constituant un axe essentiel pour le développement local.

Xinhua/VNA/CVN