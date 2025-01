Le PM vietnamien travaille avec le centre national polonais de cybersécurité

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Prenant la parole lors de la séance de travail, le Premier ministre a déclaré que le Vietnam, avec sa transformation numérique rapide, se concentrait sur la construction d'un écosystème numérique, notamment le gouvernement numérique, l'économie numérique, la société numérique et les citoyens numériques. Le pays investit dans la construction d'une grande base de données nationale, développe l'intelligence artificielle du Vietnam pour répondre aux exigences de développement en fonction des tendances mondiales, tout en garantissant la souveraineté nationale et la sécurité dans le cyberespace.

Le Vietnam souhaite tirer les leçons des expériences des pays ayant de nombreuses réalisations dans ce domaine comme la Pologne, ainsi que promouvoir la coopération pour rechercher des solutions communes aux défis mondiaux, a-t-il déclaré.

Les Nations unies ont choisi Hanoï comme lieu de signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité (également connue sous le nom de "Convention de Hanoï " en 2025, démontrant le rôle et la détermination du Vietnam à travailler avec le monde pour promouvoir fortement la révolution de la transformation numérique et assurer la cybersécurité mondiale, a-t-il ajouté.

Renforcer la coopération dans la transition numérique

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement a proposé un certain nombre de points principaux de coopération avec la Pologne sur la transformation numérique et la cybersécurité, tout d'abord la collaboration pour améliorer les capacités des infrastructures numériques et des institutions et politiques de cybersécurité, l'échange d'experts et la formation des ressources humaines. Ils comprennent également le développement de solutions de sécurité avancées, notamment dans l'intelligence artificielle, le big data, la blockchain et l'Internet des objets (IoT) ainsi que la mise en place de systèmes d'alerte précoce et de mécanismes de réponse rapide aux cyberattaques à grande échelle, et la participation à la mise en place de mécanismes multilatéraux, y compris le partage d'informations et de données sur les cybermenaces et la coordination en réponse à la cybercriminalité transnationale ; et la formation de normes internationales sur la sécurité de l'information et la protection de la vie privée des utilisateurs.

Pham Minh Chinh a également proposé de renforcer la coopération dans la protection des infrastructures numériques importantes telles que les systèmes financiers, énergétiques, de transport et de services publics ; construire un cyberespace sain, protéger la vie privée, mettre en place des mécanismes garantissant la sécurité des utilisateurs de services numériques et prévenir la diffusion de fausses informations ; et travailler ensemble à l'exploitation de l'espace extra-atmosphérique à l'ère numérique.

Plusieurs axes de coopération spécifiques entre le Vietnam et la NASK ont été soulignés, notamment la collaboration avec les principales sociétés vietnamiennes de technologie de l'information dans le partage d'expériences, le transfert de technologie et la coopération commerciale.

VNA/CVN