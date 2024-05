Le Premier ministre présente ses vœux à l’occasion de la Journée du Vesak

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé et a félicité les dignitaires, moines, nonnes et adeptes bouddhistes à l'occasion du 2568 e anniversaire de Bouddha - Journée du Vesak, lors d'une cérémonie organisée le 22 mai dans la pagode Quan Su à Hanoï, siège du Comité central de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS).

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'importance de la Journée du Vesak ainsi que l'accompagne du bouddhisme avec la nation depuis des milliers d'années, le chef du gouvernement a souligné que la religion avait eu des impacts positifs et a contribué de manière significative à la lutte pour l'indépendance et la réunification nationales ainsi qu'à l'édification et à la défense du pays.

Estimant les contributions apportées par les moines, nonnes et adeptes bouddhistes au travail social et aux activités caritatives et humanitaires, le Premier ministre Chinh a souligné que le bouddhisme, avec d'autres religions, avait orienté la vie spirituelle et construit des normes éthiques, contribuant ainsi à stabiliser la société et promouvoir le développement du pays.

Dans le contexte d’intégration internationale de plus en plus profonde du pays, la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) a accéléré les échanges internationaux et apporté d’énormes contributions au bouddhisme mondial, contribuant ainsi à élever la position du Vietnam sur la scène internationale et à affirmer la politique du Parti et de l’État visant à respecter et à garantir la liberté de croyance et de religion.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'évolution complexe et imprévisible de la situation mondiale, il a déclaré qu'une grande solidarité nationale devait être encouragée, les religions et le bouddhisme en particulier jouant un rôle particulièrement important.

Il a ensuite affirmé le principe constant du Parti et de l’État consistant à garantir la liberté de croyance et de religion ainsi que les activités spirituelles légitimes des adeptes.

Il s'est dit convaincu que le VBS continuerait à récolter de nouvelles réalisations et à contribuer davantage à l'édification et à la protection du pays.

Le vénérable Thich Thiên Nhon, président du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS), a déclaré que le VBS et les moines, nonnes et adeptes de tout le pays continueraient de bien respecter les options et les lignes directrices du Parti, les règlements de l'État et la Charte du VBS pour contribuer à édifier le Vietnam prospère, civilisé et d'intégration.

VNA/CVN