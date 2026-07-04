Le Premier ministre fixe les priorités pour atteindre une croissance à deux chiffres

Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé, le 4 juillet, la détermination du gouvernement à atteindre les objectifs de croissance fixés pour 2026 et à maintenir une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de la période 2026-2030, tout en préservant la stabilité macroéconomique et en accélérant la mise en œuvre des priorités stratégiques du pays.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion gouvernementale de juin et de la visioconférence avec les 34 provinces et villes du pays, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que malgré un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, notamment les tensions au Moyen-Orient, l’évolution des politiques des grandes économies et des exigences de croissance élevées, la situation socioéconomique du Vietnam avait enregistré des résultats positifs au premier semestre.

Le PIB a progressé de 8,39% au deuxième trimestre et de 8,18% sur les six premiers mois de l’année, soit le niveau le plus élevé depuis 2011. Neuf provinces et grandes villes ont enregistré une croissance à deux chiffres. L’industrie, en particulier le secteur manufacturier, a continué de jouer un rôle moteur, tandis que le tourisme, les investissements, le commerce extérieur et les investissements directs étrangers ont poursuivi leur progression. Les équilibres macroéconomiques sont demeurés stables. Le développement des infrastructures a franchi une nouvelle étape avec le lancement de plusieurs projets stratégiques. La politique du logement a également été renforcée par de nouvelles orientations, tandis que les projets et dossiers en suspens de longue date sont traités avec détermination. Le perfectionnement du cadre institutionnel, la réforme des procédures administratives et la levée des principaux blocages se sont accélérés.

La conférence a toutefois relevé plusieurs difficultés, notamment une croissance encore inférieure à l’objectif fixé, des disparités entre les localités, des retards dans le décaissement des investissements publics et de certains projets stratégiques, ainsi qu’un environnement des affaires toujours confronté à des obstacles administratifs.

Le Premier ministre a indiqué que les orientations définies par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, constituaient les lignes directrices pour le gouvernement, les ministères, les secteurs et les collectivités locales dans la mise en œuvre des objectifs de développement socioéconomique pour 2026 et la période 2026-2030.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales de mettre en œuvre avec détermination la résolution du XIVe Congrès national du Parti, les résolutions du Comité central, les orientations, notamment les dix résolutions stratégiques du Bureau politique et la Conclusion N°18 du 2e Plénum du Comité central du Parti, tout en accélérant la préparation des projets de loi et de résolution qui seront soumis à l’Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de maintenir une croissance à deux chiffres en 2026 et sur l’ensemble de la période 2026-2030, tout en assurant la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et la préservation des grands équilibres de l’économie.

Il a demandé aux localités, en particulier celles dont la croissance demeure inférieure aux objectifs, de revoir leurs scénarios de développement et de les traduire en missions prioritaires assorties de responsabilités et d'échéances précises. Les administrations ayant atteint leurs objectifs sont invitées à viser des résultats encore meilleurs.

Accélérer les décaissements des investissements publics

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également insisté sur l'accélération des décaissements des investissements publics, notamment pour les grands projets nationaux dans les domaines des transports, de l'énergie, des infrastructures agricoles et des préparatifs de l'APEC 2027. Il a demandé de lever les principaux blocages, de promouvoir les nouveaux moteurs de croissance fondés sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, d'accélérer l'adoption du Cadre national d'architecture numérique, d'achever la mise en place, le nettoyage, la normalisation et l'interconnexion des bases de données nationales et sectorielles avec le Centre national des données.

Il a appelé les localités à préparer efficacement la rentrée scolaire 2026-2027 conformément à la Résolution N°71 du Politburo.

Le Premier ministre a également demandé d’accélérer la mise en œuvre de la campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats tombés pour la Patrie, de déployer efficacement le programme de consultations médicales gratuites pour la population, d’assurer le bon fonctionnement de la deuxième installation de l’hôpital Bach Mai et de mettre en service, avant le 10 juillet, la deuxième installation de l’hôpital Viêt Duc.

Il a en outre appelé à préserver la stabilité politique et sociale, à défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale, à renforcer la défense et la sécurité, à promouvoir une diplomatie proactive et une intégration internationale active, à mettre en œuvre efficacement les engagements conclus avec les partenaires étrangers et à renforcer la communication afin de consolider le consensus social.

VNA/CVN