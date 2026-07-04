Investissements directs étrangers

IDE : la compétition s'étend à de nouveaux pôles de croissance

La carte des investissements directs étrangers évolue au Vietnam. Si Hanoï et Hô Chi Minh-Ville demeurent des destinations majeures, des provinces comme Thai Nguyên (Nord) ou Nghê An (Centre) attirent désormais des projets d'envergure grâce à leurs avantages compétitifs et à une politique d'accueil plus ciblée.

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Photo : VNA/CVN

Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont poursuivi leur progression au cours des cinq premiers mois de 2026, tout en révélant une évolution notable de leur répartition géographique. Aux côtés des pôles traditionnels que sont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville ou Bac Ninh, plusieurs localités telles que Thai Nguyên, Nghê An, Tây Ninh, Hà Tinh et Phu Tho s'imposent désormais comme de nouveaux pôles d'attractivité grâce à leurs infrastructures, à leurs réserves foncières et à une stratégie de sélection plus ciblée des investissements.

Selon le Département des investissements étrangers, relevant du ministère des Finances, le Vietnam a enregistré 24,81 milliards de dollars d'IDE au cours des cinq premiers mois de l'année. Thai Nguyên arrive en tête avec plus de 7,63 milliards de dollars, soit plus de 30% des capitaux enregistrés à l'échelle nationale et près du double du montant enregistré par Hô Chi Minh-Ville. Plus remarquable encore, les investissements étrangers dans cette province ont bondi de plus de 2.800% par rapport à la même période de l'an dernier, témoignant de son attractivité croissante pour les projets de haute technologie, d'électronique et d'industrie manufacturière.

Dès le début de l'année, Thai Nguyên a accordé des licences d'investissement, approuvé des projets et signé des protocoles d'accord pour 31 projets, dont 23 projets domestiques représentant près de 2,9 milliards de dollars et huit projets d'IDE totalisant plus de 1,5 milliard de dollars. Ces résultats illustrent les efforts de la province pour préparer les terrains, les infrastructures et un environnement d'investissement favorable à l'accueil de projets de grande envergure.

D'autres localités affichent également des performances remarquables. Nghê An s'est hissée à la troisième place nationale avec plus de 2,28 milliards de dollars d'IDE, en hausse de plus de 1.760 % sur un an. Tây Ninh a attiré près de 1,91 milliard de dollars (+94,5 %), Phu Tho près de 642 millions de dollars (+222,7 %) et Hà Tinh plus de 412 millions de dollars, soit une progression supérieure à 3.000%.

Cette forte progression traduit une recomposition progressive de la carte des investissements étrangers au Vietnam. Alors que les flux d'IDE se concentraient traditionnellement dans les grands centres économiques et les principaux pôles industriels du delta du Fleuve Rouge et du Sud-Est, les investisseurs élargissent désormais leur implantation vers des localités disposant d'importantes réserves foncières industrielles, de coûts de production plus compétitifs et d'une capacité accrue à accueillir des projets de grande ampleur.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, Hanoï demeure toutefois une destination majeure des capitaux étrangers. Grâce à plusieurs opérations de prise de participation et d'acquisition réalisées fin mai, la capitale a attiré plus de 3,02 milliards de dollars d'IDE en cinq mois, dépassant de 116% l'objectif fixé par les autorités municipales. Parallèlement, l'essor de nouvelles destinations illustre une concurrence de plus en plus vive entre les provinces pour capter les investissements étrangers.

Selon les experts, au-delà de la stabilité politique et du potentiel du marché, les investisseurs accordent désormais une importance croissante à la qualité de la gouvernance locale, à la rapidité des procédures administratives, à la disponibilité des terrains ainsi qu'au niveau de développement des infrastructures industrielles et logistiques. Ces critères constituent aujourd'hui les principaux atouts des nouvelles destinations d'investissement.

Thai Nguyên en offre une illustration. Située à la porte d'entrée de la région montagneuse du Nord, la province bénéficie d'un réseau de transport performant et d'infrastructures industrielles en constante amélioration. Elle dispose déjà de plus de 16.000 ha de zones industrielles aménagées et libérées, ainsi que de plus de 300 ha de terrains prêts à accueillir de nouveaux investisseurs.

Nghe An poursuit également ses efforts pour accompagner la nouvelle vague d'investissements. Plusieurs investisseurs sont prêts à lancer leurs projets dans la zone industrielle VSIP Nghê An 3 et dans la zone industrielle Hoàng Mai II, pour un montant total estimé à environ 1,4 milliard de dollars.

Parallèlement à cette évolution géographique, la stratégie d'attraction des IDE évolue également. Les autorités locales privilégient désormais la qualité des projets plutôt que leur nombre, en ciblant les secteurs de la haute technologie, des industries de soutien, des énergies propres et renouvelables ainsi que les activités liées à la transformation numérique. Les projets favorisant le transfert de technologies, le renforcement des liens avec les entreprises vietnamiennes, l'intégration aux chaînes de valeur mondiales et l'augmentation du taux de localisation sont désormais prioritaires.

Cette orientation devrait non seulement améliorer la qualité des flux d'IDE, mais aussi accélérer la transformation du modèle de croissance, renforcer la compétitivité de l'économie vietnamienne et poser les bases d'un développement durable dans les années à venir.

Xuân Hoàng/CVN