Le commerce de détail et les services en hausse de 12,9% au premier semestre

Selon le rapport sur la situation socioéconomique du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, publié le 3 juillet par l'Office général des statistiques (ministère des Finances), le commerce et les services de consommation ont poursuivi leur forte dynamique en juin.

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Photo : VNA/CVN

En juin, le chiffre d'affaires du commerce de détail et des services de consommation est estimé à 665.600 milliards de dôngs (environ 25,6 milliards de dollars), en hausse de 1,1% par rapport au mois précédent et de 14,8% sur un an.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires total du commerce de détail et des services de consommation, aux prix courants, est estimé à 1.977.600 milliards de dôngs, soit une progression de 3,4% par rapport au trimestre précédent et de 13,9% en glissement annuel.

Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, il a atteint 3.889.500 milliards de dôngs (près de 149,6 milliards de dollars), en hausse de 12,9% par rapport à la même période de 2025.

Parmi les localités affichant les meilleures performances figurent Quang Ninh (+14,1%), Dà Nang (+13,9%), Cân Tho (+12,9%), Hanoï et Hai Phong (+12,7% chacune), et Ho Chi Minh-Ville (+12,1%).

Les services d'hébergement et de restauration ont généré 493.000 milliards de dôngs, en progression de 15,6%, grâce notamment au dynamisme des principaux pôles touristiques tels que Dà Nang, Quang Ninh, Khanh Hoa et Huê. Les autres services ont enregistré un chiffre d'affaires de 404.900 milliards de dôngs (environ 15,6 milliards de dollars), en hausse de 12,5%, traduisant une reprise généralisée du secteur tertiaire.

L'un des principaux moteurs de cette performance demeure la forte progression du tourisme international. Grâce à l'assouplissement des politiques de visa, aux campagnes de promotion et à la diversification de l'offre touristique, le Vietnam a accueilli 12,3 millions de visiteurs étrangers au cours des six premiers mois de 2026, soit une hausse de 14,9% en glissement annuel.

L'avion est resté le principal mode d'entrée dans le pays, avec 10,1 millions de voyageurs, représentant 82,6% des arrivées internationales.

L'Asie demeure le premier marché émetteur avec plus de 9,06 millions de visiteurs, tandis que l'Europe enregistre la plus forte progression, avec une hausse de 56,1%, pour atteindre près de 2,1 millions de visiteurs.

VNA/CVN