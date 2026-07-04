Hô Chi Minh-Ville mise sur ses industries de soutien pour une montée en gamme industrielle

Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales se réorganisent, les experts estiment que les industries de soutien constituent un levier clé pour renforcer l’autonomie industrielle et accroître la valeur ajoutée du Vietnam.

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Le 2 juillet après-midi, dans la mégapole du Sud, lors du forum "Les industries de soutien dans le contexte de la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales : positionnement stratégique et solutions de développement pour les entreprises", des experts ont présenté de nombreuses solutions visant à aider les entreprises à accroître leur capacité de production, à développer leurs opportunités de coopération et à nouer des liens avec des investisseurs stratégiques, des institutions financières et de grandes entreprises d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam.

Organisé par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l’Association des industries de soutien de Hô Chi Minh-Ville (HASI), cet événement vise à ouvrir de nouvelles perspectives stratégiques pour les industries de soutien de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que pour celles à l’échelle nationale.

S’appuyant sur des données relatives à l’attraction des investissements et au commerce, Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l’ITPC, a indiqué que le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam au cours des cinq premiers mois de 2026 avait atteint 24,81 milliards d’USD, soit une hausse de 34,9% par rapport à la même période de l’année précédente. Sur ce total, le secteur de la transformation et de la fabrication a attiré 8,06 milliards d’USD.

Par ailleurs, la valeur totale des exportations et importations de marchandises à l’échelle nationale a atteint près de 496,7 milliards d’USD au 15 juin, dont près de 240 milliards d’USD d’exportations et 256,7 milliards d’USD d’importations. Les trois principaux groupes d’exportation sont les ordinateurs, produits et composants électroniques (63,5 milliards d’USD), les téléphones et leurs composants (29 milliards d’USD) et les machines, équipements, outils et autres pièces détachées (près de 30 milliards d’USD).

Selon Cao Thi Phi Vân, ces chiffres montrent que les industries de soutien ne jouent plus seulement un rôle d’appui, mais constituent désormais un pilier essentiel du renforcement de l’autonomie industrielle. Cela implique que les entreprises maîtrisent progressivement les composants, les pièces détachées, les technologies et les normes de qualité, au lieu de se limiter à des activités de transformation.

Du point de vue local, Nguyên Minh Tâm, directrice du département de la gestion industrielle du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’après l’extension des espaces industriels à partir de juillet 2025, la ville compte actuellement 105 zones franches et parcs industriels, couvrant une superficie totale de plus de 50.288 hectares.

D’ici 2030, Hô Chi Minh-Ville vise un PIB par habitant moyen de 14.400 USD, tout en augmentant son taux de localisation de 3 à 5% par an. La ville ambitionne un taux de localisation supérieur à 65% pour l’industrie de la chaussure, 60% pour le textile-habillement, 40% pour la construction mécanique, 30% pour l’électronique et l’automobile, et plus de 15% pour les hautes technologies.

Selon Nguyên Minh Tâm, les industries de soutien sont considérées comme des secteurs clés et des piliers pour améliorer la qualité de la croissance. Au cours des cinq premiers mois de 2026, l’indice de production des quatre principaux secteurs industriels a progressé de 13,4%. Le parc des hautes technologies a attiré à lui seul 26 projets dans les industries de soutien, représentant un investissement total de 512,72 millions d’USD ; le taux de localisation est passé d’environ 10% en 2010 à plus de 20%.

Malgré ces résultats, le secteur présente encore un important potentiel de développement. La valeur des importations d’ordinateurs, de produits électroniques et de composants a atteint 6,62 milliards d’USD, offrant ainsi aux entreprises vietnamiennes des opportunités de substitution aux importations. Par ailleurs, la tendance à la réorganisation des chaînes d’approvisionnement, conformément à la stratégie "Chine + 1", permet également aux entreprises vietnamiennes de devenir des fournisseurs de deuxième et troisième rang pour les multinationales.

Pour une participation accrue aux chaînes d’approvisionnement

Outre les opportunités, les participants ont également souligné de nombreux défis auxquels sont confrontées les industries de soutien. Selon les évaluations du forum, le niveau technologique de nombreuses entreprises reste faible et leurs produits se limitent principalement à des composants simples à faible valeur ajoutée. Le taux de localisation demeure faible, le déficit commercial en matières premières et composants reste important, et la participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales est limitée.

Du point de vue des infrastructures et des ressources, les terrains industriels se raréfient et de nombreuses zones industrielles affichent des taux d’occupation élevés, ce qui freine l’expansion de la production. À cela s’ajoute une pénurie de ressources humaines techniques hautement qualifiées pour répondre aux exigences de l’automatisation, tandis que la majorité des entreprises des industries de soutien sont des PME aux ressources limitées en capital, en recherche et développement et en gestion de la qualité. La pression pour se conformer aux normes en matière de transformation numérique, de production verte et de traçabilité s’accroît également.

Partageant son point de vue sur les infrastructures nécessaires à une production industrielle durable, Dang Tân Duc, directeur de l’Institut de R&D du groupe Becamex, a indiqué que la Résolution n°10-NQ/TW du 8 juin 2026 a, pour la première fois, identifié le développement des capacités de la chaîne d’approvisionnement nationale comme un objectif central de la politique d’attraction des IDE. Ainsi, d’ici 2030, l’objectif est de compter près de 10.000 entreprises vietnamiennes participant aux chaînes d’approvisionnement des IDE, entre 500 et 1.000 fournisseurs de premier rang vietnamiens au sein de ces chaînes, et de porter le taux de localisation des industries clés à 45-50%.

Cependant, selon Dang Tân Duc, les pôles industriels de soutien aux PME souffrent encore de quatre carences majeures en infrastructures. Il s’agit notamment du manque de bâtiments industriels standardisés, adaptés aux petites entreprises et modulables, ne répondant pas encore aux critères des investisseurs étrangers. S’y ajoutent des insuffisances en infrastructures techniques telles que l’électricité propre, les systèmes centralisés de traitement des eaux usées et les infrastructures numériques, des investissements lourds dépassant les capacités d’autofinancement de nombreuses entreprises.

D’un point de vue commercial, Nguyên Ngoc Dang Khoa, directeur adjoint du développement commercial de la SARL de mécanique de précision Phu My SMC, estime qu’en plus des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et de la norme de responsabilité sociale RBA version 8.0, les entreprises doivent également obtenir des certifications spécifiques telles que l’IATF 16949 pour l’industrie automobile, l’AS9100 pour l’aéronautique ou l’ISO 13485 pour les dispositifs médicaux.

Selon lui, ce système de certification est indispensable à la standardisation des opérations de production, garantissant une forte homogénéité des spécifications techniques des produits fabriqués dans différentes usines.

Lors de la table ronde intitulée "Accompagner les industries de soutien vietnamiennes pour une participation accrue aux chaînes d’approvisionnement mondiales", des dirigeants, représentants d’organisations internationales, experts et entreprises ont débattu de solutions pour renforcer la compétitivité du secteur.

De nombreuses pistes ont été proposées, telles que la valorisation des atouts internes des entreprises, le développement des liens entre PME au sein des chaînes d’approvisionnement, l’élargissement de l’accès à des capitaux favorisant une croissance durable et le renforcement des échanges de connaissances avec les multinationales.

En particulier, la transformation numérique, l’exploitation des données et l’intelligence artificielle ont été identifiées comme de nouveaux leviers de compétitivité, contribuant à optimiser la productivité, améliorer l’efficacité de production et accroître les opportunités d’intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Texte et photos: Tân Dat/CVN