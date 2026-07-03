Le Vietnam affirme son rôle de coordination lors des réunions ministérielles du CPTPP

En sa qualité de président du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026, le Vietnam a présidé les réunions ministérielles et la 10 e session du Conseil du CPTPP, au cours desquelles les membres ont convenu d’accélérer l’élargissement de l’accord, de renforcer la coopération et de promouvoir un commerce international ouvert, transparent et fondé sur des règles.

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Photo : BCT/CVN

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam a organisé, le 26 juin, une réunion ministérielle en ligne du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ainsi que la dixième session du Conseil du CPTPP, dans le cadre de son année de présidence de ce partenariat en 2026.

Les ministres et représentants des douze membres ont examiné plusieurs dossiers majeurs, notamment le lancement des discussions détaillées sur les candidatures de l’Indonésie, des Philippines et des Émirats arabes unis à l'accord. Ils ont également décidé de créer un "groupe de travail temporaire pour promouvoir un environnement commercial équitable, transparent et prévisible", tout en faisant le point sur les négociations d’adhésion du Costa Rica et de l’Uruguay, la modernisation de cet accord ainsi que les mécanismes de dialogue sur le commerce et l’investissement entre le CPTPP et ses partenaires.

Les participants ont estimé que, dans un contexte marqué par les incertitudes du commerce mondial, les membres du CPTPP devaient renforcer leur coopération afin de relever les défis communs, préserver la résilience des chaînes d’approvisionnement et garantir des bénéfices partagés.

Ils ont également souligné que la poursuite de l’élargissement du partenariat, par l’adhésion de nouveaux membres répondant pleinement aux normes élevées de l’accord, contribuerait à accroître son attractivité, son influence régionale et internationale, tout en consolidant son statut de cadre de libre-échange moderne, ouvert et fondé sur des règles.

Le Vietnam a réaffirmé son engagement à travailler en étroite coordination avec les autres membres afin de garantir que toute évolution du CPTPP demeure conforme aux principes, aux normes et aux intérêts communs définis collectivement. Hanoï a également insisté sur la nécessité d’allouer les ressources de manière équilibrée afin d’assurer la mise en œuvre effective des engagements existants tout en faisant progresser les nouvelles priorités de coopération de l’accord.

À l’issue des événements, les ministres ont adopté deux déclarations conjointes : l’une consacrée à l’élargissement, à la mise en œuvre et à la coopération au sein du CPTPP, l’autre portant sur la sécurité énergétique et la résilience des chaînes d’approvisionnement des produits énergétiques essentiels et d’autres marchandises stratégiques. Ils ont en outre approuvé la création du groupe de travail temporaire chargé de promouvoir un environnement commercial plus équitable, transparent et prévisible.

La onzième réunion ministérielle du Conseil du CPTPP est prévue en novembre 2026 au Vietnam.

Premier accord de libre-échange de nouvelle génération auquel le Vietnam a adhéré, le CPTPP compte aujourd’hui douze membres : l’Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, la Malaisie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour, le Royaume-Uni et le Vietnam. En 2026, le Vietnam assure la présidence tournante de l’accord.

En 2025, le commerce bilatéral a atteint 124,5 milliards de dollars, en hausse de 11,9% sur un an. Les exportations vietnamiennes se sont élevées à 70,6 milliards de dollars (+11,5%), tandis que les importations ont atteint 53,8 milliards (+12,5%).

VNA/CVN