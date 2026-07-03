Électricité : la tarification horaire est un choix judicieux

La tarification horaire de l'électricité est considérée comme une solution pour aider les utilisateurs à optimiser leur consommation en choisissant les créneaux horaires les moins chers et en modifiant leurs habitudes afin de réaliser des économies d'énergie significatives.

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Photo : VNA/CVN

Ces deux derniers mois, la demande d'électricité a connu des pics continus, avec une puissance maximale atteignant près de 58.500 Megawatt (MW), ce qui a rendu nécessaire l'ajustement de la tarification en fonction des heures de consommation.

Hà Dang Son, président du Centre de recherche sur l'énergie et la croissance verte, estime que l'application de la tarification horaire est en phase avec les nouvelles tendances de consommation.

Réduire la pression sur le réseau électrique aux heures de pointe

La tarification de l'électricité en fonction des créneaux horaires est une pratique courante au Vietnam depuis de nombreuses années pour les clients professionnels et commerciaux. Dans de nombreux pays, ce système est également appliqué à tous les ménages.

Parallèlement, le réseau électrique vietnamien connaît d'importantes mutations de l'offre et de la demande, avec une concentration de la charge de pointe en milieu de journée, qui s'étend particulièrement en soirée. Cela a considérablement affecté la capacité du système à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer l'approvisionnement en électricité et couvrir les coûts d'exploitation.

Selon Hà Dang Son, les changements survenus dans le système électrique sont dus à la pénétration croissante des énergies renouvelables.

Bien que les pics de consommation se produisent toujours aux heures de pointe de la mi-journée, comme auparavant, le système électrique n'est pas soumis à une pression excessive grâce à une utilisation optimale de l'énergie solaire, notamment celle produite par les panneaux photovoltaïques installés sur les toits, ce qui contribue à compenser les déficits du système.

Cependant, le soir, lorsque l'énergie solaire n'est plus disponible et que la consommation d'électricité augmente fortement, le système électrique doit relever le défi de mobiliser la quasi-totalité des sources d'énergie, y compris les plus coûteuses, pour répondre à la demande.

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Un représentant de l'Opérateur national du système et du marché de l'électricité (NSMO) a également confirmé cette tendance. En effet, depuis 2018, le système électrique vietnamien a connu de profondes transformations, tant du côté de la production que de la consommation.

En matière de production d'électricité, la capacité installée d'énergies renouvelables est passée d'environ 583 MW à près de 23.833 MW fin 2025, soit une multiplication par plus de 40. L'énergie solaire, en particulier, est devenue une source d'électricité importante en journée, bouleversant le modèle traditionnel de production.

Du côté de la consommation, la part de l'électricité consommée par le secteur industriel est passée d'environ 30% à plus de 50% de la production commerciale totale. Parallèlement, la part de la consommation des ménages a diminué, passant d'environ 50% à environ 33%. De ce fait, les heures de pointe ne correspondent plus exactement aux périodes de forte sollicitation du réseau électrique.

En particulier par temps chaud, la demande atteint son pic en fin d'après-midi et en soirée, lorsque la production d'énergie solaire chute brutalement tandis que la demande des ménages augmente fortement.

C'est également à ce moment-là que le réseau doit mobiliser des sources d'énergie plus flexibles et plus coûteuses, telles que les centrales à cycle combiné gaz, le GNL, voire des centrales au fioul de secours. Durant la saison froide, en raison des variations saisonnières et des modes de vie, la consommation d'électricité se chevauche selon les régions, provoquant un pic de consommation entre 18h00 et 19h00.

"Du point de vue de l'exploitation du réseau électrique, le coût d'un kilowattheure (kWh) d'électricité n'est pas le même. Un kWh consommé en journée, lorsque l'énergie solaire est abondante, aura un coût différent d'un kWh consommé en soirée, lorsque la production solaire diminue rapidement, que la demande d'électricité augmente et que le réseau doit mobiliser des sources d'énergie supplémentaires, plus flexibles et plus coûteuses, pour y répondre. Ces sources d'énergie coûteuses, comme les centrales thermiques et le gaz naturel liquéfié, doivent accroître leur production en soirée", a expliqué un représentant de la NSMO.

Ce représentant de la NSMO a déclaré que la tarification de l'électricité en fonction des heures de pointe inciterait les consommateurs à décaler leur consommation en dehors des périodes de forte demande.

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Actuellement, cette tarification s'applique aux entreprises et aux industries manufacturières, mais pas aux ménages, et son impact est significatif. Les entreprises privilégieront les créneaux horaires où le réseau est plus "disponible", avec des prix de l'électricité plus bas. Elles auront également davantage recours aux solutions de stockage d'énergie, optimiseront leurs calendriers de production et investiront dans les technologies de gestion de l'énergie.

Le Dr Hà Dang Son estime également que l'ajustement de la consommation d'électricité et l'optimisation des heures creuses, afin d'obtenir la solution économique la plus efficace, seront tout aussi bénéfiques pour les consommateurs d'électricité.

Pendant longtemps, avec le système de tarification par paliers, les utilisateurs ont pris l'habitude de limiter au maximum leur consommation d'électricité pour réduire leurs dépenses, sans tenir compte de l'heure. Cependant, avec la tarification en fonction des heures d'utilisation (TOU), cette habitude devra évoluer en fonction des créneaux horaires afin de répartir la consommation d'électricité de manière plus rationnelle et efficace, et ainsi réduire les coûts d'électricité pendant les heures de pointe.

Néanmoins, tous les ménages ont des besoins de base en électricité pour cuisiner, vivre au quotidien, etc., notamment pendant les heures de pointe du soir, fixées par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour le secteur de la production et des entreprises, soit de 17h30 à 22h30.

Par conséquent, lors de la mise en place d'un mécanisme de tarification horaire de l'électricité, Hà Dang Son estime que le ministère de l'Industrie et du Commerce doit mener des enquêtes, des analyses et des études d'impact approfondies afin de s'assurer que la nouvelle tarification n'affecte pas significativement le coût de la consommation d'électricité de base pour la majorité de la population.

Toutefois, ce mécanisme de tarification doit également prévoir une différenciation adaptée aux ménages qui consomment beaucoup d'électricité aux heures de pointe, afin qu'ils adaptent leurs habitudes de consommation de manière plus intelligente et responsable.

"Les gens sont peut-être soucieux d'économiser l'électricité, mais l'application de la tarification en fonction des heures d'utilisation (TOU) les obligera à une plus grande flexibilité. Au lieu de concentrer leurs efforts sur l'utilisation d'appareils énergivores le soir, ils pourront décaler leur consommation vers les heures creuses pour bénéficier de tarifs plus avantageux, par exemple en les utilisant après 22 h 30 ou tôt le matin avant 6 h 00. Au lieu de faire fonctionner la climatisation pendant quatre heures de pointe, ils pourront la limiter à une ou deux heures afin d'optimiser leurs coûts et de contribuer à des économies d'énergie significatives pour le réseau", a-t-il déclaré.

Quatre méthodes d'application de la tarification en fonction des heures d'utilisation (TOU) dans d'autres pays

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La politique de tarification horaire de l'électricité (TOU) est considérée comme appropriée face à la demande croissante d'électricité et à l'évolution des habitudes de consommation. Cependant, la question est de savoir comment concevoir le cadre tarifaire, répartir les prix selon les périodes et choisir un modèle adapté aux spécificités du système électrique vietnamien.

Selon l'expérience internationale, il existe quatre méthodes courantes d'application de la tarification horaire de l'électricité.

Premièrement, un mécanisme de tarification fixe basé sur les heures de pointe et les heures creuses, actuellement appliqué au Vietnam pour les clients professionnels et industriels. Dans ce cas, les prix de l'électricité sont prédéterminés pour chaque période de consommation.

Deuxièmement, un mécanisme de tarification en temps réel qui reflète fidèlement les fluctuations du marché de l'électricité. Lorsque la demande augmente, les prix de l'électricité augmentent, et inversement. Ce modèle est souvent appliqué dans les pays dotés de marchés de l'électricité concurrentiels et développés.

Troisièmement, la mise en place d'un cadre tarifaire flexible basé sur la région et la saison. Cette méthode est adaptée aux zones présentant des caractéristiques de charge variables. Par exemple, la demande d'électricité aux heures de pointe dans le Nord peut fluctuer entre les saisons chaudes et froides, tandis que dans le Sud, elle peut être plus stable.

Enfin, il existe un modèle combinant tarification fixe et flexible. Outre les plages horaires prédéfinies, le système peut intégrer des périodes flexibles pour optimiser la répartition de l'électricité et mieux refléter l'offre et la demande. Toutefois, cette option requiert un cadre juridique clair et une grande flexibilité opérationnelle de la part de l'autorité de régulation.

Tu Linh/CVN