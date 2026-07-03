Le Cadre d'architecture numérique doit garantir l'interopérabilité nationale et locale

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, dans l'après-midi du 3 juillet au siège du gouvernement à Hanoï, une réunion avec les représentants des ministères de la Police, des Sciences et des Technologies et d'autres ministères et organismes concernés, consacrée au Cadre national d'architecture numérique.

>> Un programme de transformation numérique pour accompagner 200.000 PME

>> La Loi sur le commerce électronique va façonner un marché numérique transparent

>> La transformation numérique au Vietnam prend de l’ampleur et accélère

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné que ce cadre constituait le plan directeur de la transformation numérique à l'échelle nationale. Il devra garantir l'uniformité, le partage et l'interopérabilité des systèmes dans l'ensemble de l'appareil politique, du niveau central jusqu'au niveau locale, tout en assurant la connexion avec les habitants et les entreprises. Il devra également rester suffisamment ouvert pour permettre des ajustements en temps voulu, tout en garantissant la cybersécurité et la sécurité des systèmes d'information.

Selon le Premier ministre, ce cadre revêt une importance déterminante pour le processus de transformation numérique. Il constituera le socle de la gouvernance, de la gestion et de la prise de décision fondées sur les données et l'intelligence artificielle, permettant une administration publique plus réactive grâce à des données en temps réel. Il devra également assurer le fonctionnement fluide du Portail national des services publics ainsi que des systèmes de services administratifs des ministères, des secteurs et des localités.

Approuvant les orientations et les solutions proposées par les ministères et organismes concernés, Lê Minh Hung a demandé aux autorités compétentes de finaliser le Cadre national d'architecture numérique après un examen approfondi. Il a insisté sur la nécessité de recueillir les avis des entreprises et des experts, y compris internationaux, avant de lui soumettre une version définitive au plus tard le 10 juillet en vue de son approbation.

Photo : VNA/CVN

Sur la base de ce cadre, les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les organismes publics devront élaborer ou adapter leur propre architecture numérique en respectant strictement les normes communes, afin de garantir la connectivité et l'interopérabilité des données.

Le Premier ministre a également demandé un réexamen de l'ensemble des systèmes existants afin d'identifier ceux pouvant être conservés, modernisés et interconnectés, ainsi que ceux qui devront être reconstruits pour répondre aux exigences du nouveau cadre.

Enfin, il a insisté sur la nécessité d'accorder une priorité absolue à la cybersécurité, à la sécurité de l'information et à la protection des données, avertissant que toute altération ou compromission des données pourrait entraîner des conséquences extrêmement graves.

VNA/CVN