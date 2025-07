Le Premier ministre Pham Minh Chinh honore la mémoire des combattants

Samedi 26 juillet, à l’occasion du 78 e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est recueilli à l’ancienne citadelle de Quang Tri et au cimetière national de la Route 9 (Centre), en hommage aux combattants tombés pour le pays.

Le chef du gouvernement, à la tête d’une délégation de travail, a observé une minute de silence pour commémorer et rendre hommage aux grandes contributions des héros et des martyrs qui avaient sacrifié leur vie pendant la bataille qui avait duré 81 jours et nuits en été 1972 afin de protéger la citadelle et la cité municipale de Quang Tri, pour l’indépendance et la liberté de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Cette bataille historique de la guerre de résistance anti-américaine a contribué de manière significative à la victoire à la table des négociations pour parvenir à l’Accord de Paris de 1973, créant un élan pour que l’armée et le peuple vietnamiens lancent une attaque rapide et fulgurante aboutissant à la grande victoire du printemps 1975, libérant totalement le Sud et réunifiant le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation de travail se sont engagés à s’unir, à travailler sans relâche au service de la nation et du peuple, à mériter des sacrifices des générations prédécesseuses, contribuant à faire entrer le pays dans une nouvelle ère - une ère d’ascension et de prospérité nationales.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le chef du gouvernement a rendu un hommage floral au cimetière nationale de la Route 9 où reposent en paix plus de 10.800 soldats qui sont tombés sur le front de la Route 9, le champ de bataille de Quang Tri et au Laos pendant la guerre de résistance anti-américaine.

Devant les mânes des martyrs, le dirigeant a rendu hommage avec respect et gratitude infinie aux enfants qui se sont sacrifiés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, pour le bonheur du peuple, jurant de continuer à reboubler d’efforts pour surmonter les difficultés et les défis, et à mener à bien toutes les tâches confiées.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est également allé encenser feu le secrétaire général Lê Duân (1907-1986) dans son site commémoratif dans la commune de Triêu Phong, province de Quang Tri, rendant hommage à ses grandes contributions à la cause de la libération, de la réunification et de l’édification nationales.

En signant le livre d’or commémoratif, il a exprimé sa gratitude au défunt secrétaire général Lê Duân, enfant bien-aimé du Comité du Parti, de l’administration, de l’armée et du peuple de Quang Tri et élève éminent du président Hô Chi Minh, héros vietnamien de la libération nationale et homme de culture du monde qui a consacré toute sa vie au peuple, à la nation et à la patrie socialiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite à la mère héroïne vietnamienne Dào Thi Vui, âgée de 102 ans, dont le mari et le seul enfant sont des martyrs ; elle vit actuellement dans le village de Thuong Xa, commune de Hai Lang, province de Quang Tri.

Plus tôt dans la matinée, le chef du gouvernement avait offert de l’encens au Musée du général Nguyên Chi Thanh (1914-1967) à Huê, rendant hommage aux contributions importantes du général Nguyên Chi Thanh, excellent élève du président Hô Chi Minh, à la cause révolutionnaire du Parti, de l’État et du peuple.

VNA/CVN