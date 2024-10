Le PM Pham Minh Chinh travaille avec les agences de représentation vietnamienne au Laos

Dans l'après-midi du 8 octobre, à Vientiane, au Laos, le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé avec l’ambassade du Vietnam et les agences de représentation vietnamienne au Laos, à l'occasion de sa participation aux 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et aux réunions connexes.

>> Le PM vietnamien rencontre le président de l'Assemblée nationale lao à Vientiane

>> Le Vietnam prend en haute considération les relations avec le Laos

>> Aider le Laos à assumer avec succès son rôle de présidence de l’ASEAN et de l’AIPA

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, il y a actuellement environ 100.000 Vietnamiens qui vivent, travaillent et étudient au Laos. Au cours des dernières années, l'ambassade du Vietnam a toujours veillé à soutenir la communauté vietnamienne, à aider les Vietnamiens d'outre-mer à se sentir en sécurité dans leurs affaires au Laos, à contribuer au développement socio-économique du pays d'accueil et de leur pays d’origine.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les agences de représentation vietnamienne du Laos pour avoir surmonté de nombreuses difficultés, accomplissant avec succès leurs tâches assignées par le Parti et l'État, contribuant ainsi à promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.Il a clairement déclaré que dans les relations Vietnam -Laos, les relations politiques étaient au cœur, mais il faudrait promouvoir fortement la coopération économique, éducative, la formation des ressources humaines et d'autres domaines.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de renforcer la connexion entre entreprises, de soutenir les entreprises des deux parties, de créer des conditions pour la coopération entre elles. Il a également demandé aux agences de représentation vietnamienne de continuer de mener à bien le travail de protection des citoyens et d’édification de la communauté.

VNA/CVN