Plus de 40 experts de premier plan évaluent le dispositif médical au service du XIVe Congrès national du Parti

Plus de 40 experts de premier plan se sont réunis samedi 10 janvier à Hanoï pour valider le dispositif médical destiné au XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

La réunion, organisée par le Département de gestion des examens et des traitements médicaux relevant du ministère de la Santé, visait à examiner et à approuver les protocoles professionnels ainsi que la logistique sanitaire nécessaire à la tenue de cet événement politique majeur.

Le comité d’experts mobilisé comprend plusieurs unités spécialisées de pointe, notamment en neurologie, cardiologie, réanimation d’urgence et toxicologie. Parmi les figures présentes figuraient le Professeur et docteur Pham Manh Hùng (cardiologie), le Professeur et Docteur Nguyên Gia Binh (soins intensifs) et le Professeur associé Luu Quang Thuy (anesthésie-réanimation).

Les discussions ont porté sur la validation des listes de médicaments, des équipements médicaux et des fournitures pour les unités d'urgence mobiles, les ambulances et les salles de soins intensifs. Les experts ont également finalisé les directives de diagnostic et de traitement, ainsi que les scénarios de simulation pour faire face à toute urgence médicale potentielle durant le XIVe Congrès national du Parti.

Les experts ont convenu de confier à quatre établissements de référence - les hôpitaux Bach Mai, Huu Nghi, Viêt Duc et l'Hôpital militaire central 108 - la responsabilité de diriger les exercices de simulation. Ces exercices porteront sur la gestion des arrêts cardiorespiratoires, des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des polytraumatismes.

Selon le calendrier prévu, une répétition générale des équipes médicales se tiendra le 13 janvier au Centre national des congrès de Hanoï, afin de finaliser les derniers détails opérationnels avant l’ouverture officielle du Congrès.

Selon le programme prévisionnel, le XIVe Congrès national du Parti se tiendra sur une durée de sept jours, du 19 au 25 janvier 2026, au Centre national des conférences (CNC), situé sur l’avenue Pham Hùng, à Hanoï.

Le XIVe Congrès national du Parti n’est pas seulement un événement politique majeur, mais également une vaste activité politique de portée nationale, marquant un jalon ouvrant une nouvelle ère de développement pour le pays.

VNA/CVN