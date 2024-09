Le dirigeant Tô Lâm préside la cérémonie d’accueil du président bissau-guinéen

À l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, et de son épouse sont arrivés à Hanoi, entamant une visite officielle au Vietnam du 5 au 8 septembre 2024.

Dans l'après-midi du 6 septembre, le secrétaire général et président Tô Lâm et de son épouse ont présidé la cérémonie d’accueil officiel du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló et de son épouse.

Il s'agit de la première visite au Vietnam d’un président bissau-guinéen depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973, contribuant ainsi à créer une base pour promouvoir une coopération approfondie entre le Vietnam et la Guinée-Bissau dans de nombreux domaines.

Le Vietnam et la Guinée-Bissau entretiennent des relations d'amitié traditionnelles. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 30 septembre 1973, une semaine après la déclaration d'indépendance de la Guinée-Bissau.

La visite affirme la politique cohérente du Parti et de l’État du Vietnam qui valorise toujours les relations d’amitié traditionnelles avec les pays africains, dont la Guinée-Bissau. Il s'agit d'une base importante permettant aux deux pays d'établir une confiance politique et de coopérer pour un développement mutuel.

Un partenaire important

Le gouvernement bissau-guinéen considère le Vietnam comme un partenaire de coopération prioritaire dans sa politique étrangère et est prêt à élargir sa coopération pratique et efficace avec le Vietnam dans tous les domaines dans les temps à venir.

Actuellement, le Vietnam est le troisième débouché de la Guinée-Bissau tandis que la Guinée-Bissau est l'un des cinq plus grands partenaires d'approvisionnement en noix de cajou brute en Afrique du Vietnam depuis de nombreuses années. La valeur totale des échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 170 millions d'USD en 2023, dont le Vietnam exportait principalement du riz et des produits textiles et importe principalement des matières premières de noix de cajou.

Les deux pays ont signé un accord de coopération culturelle, économique, scientifique, technique et commerciale (en 1994), un mémorandum d’accord sur la coopération commerciale et industrielle entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère bissau-guinéen du Commerce, de l’Industrie et de la Valorisation des produits locaux (en 2014).

Afin de créer une percée dans la coopération économique et commerciale, les deux parties ont convenu de promouvoir l'échange d'informations, les opportunités de coopération et les relations commerciales bilatérales ; continuer à promouvoir les produits commerciaux clés tels que les noix de cajou, étendre à d'autres produits potentiels tels que les produits agricoles, les textiles et signer des documents de coopération bilatérale sur l'agriculture, les ports maritimes, le commerce…

La visite officielle au Vietnam du président de la République de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló et de son épouse est importante car il s'agit de la première visite de haut niveau entre les deux pays, contribuant à créer une base pour élargir les relations de coopération entre les deux pays dans nombreux domaines.

Après la cérémonie d’accueil, les deux dirigeants s’entretiennent pour évaluer les résultats de la coopération entre les deux pays au cours de la période passée et à proposer des orientations pour la coopération future. Ils assisteront à la cérémonie de signature des documents de coopération.

