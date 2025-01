L'Espagne a accueilli un nombre record de touristes étrangers

>> Espagne : l'inflation a encore augmenté en décembre pour atteindre 2,8% sur un an

>> Espagne : les arrivées de migrants clandestins aux Canaries à un niveau historique en 2024

>> En Espagne, Ouigo affiche ses ambitions et fait fi des critiques

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les premières estimations disponibles, l'Espagne a accueilli "environ 94 millions de visiteurs internationaux durant l'année 2024", soit 10% de plus que les 85,1 millions reçus en 2023, année du précédent record, a annoncé mercredi le ministre du Tourisme Jordi Hereu.

Le pays "continue donc de battre des records en matière d'accueil" de touristes et confirme son rôle "de premier plan" dans ce secteur très concurrentiel, s'est-il félicité, en insistant lors d'une conférence de presse sur les retombées économiques générées par cet afflux de visiteurs.

L'Espagne - deuxième destination touristique derrière la France, qui a reçu 98 millions de visiteurs en 2023, selon l'agence publique Atout France - a ainsi engrangé 126 milliards d'euros de recettes, contre 108 milliards il y a un an, d'après l'estimation rendue publique par le ministère.

Dans son dernier rapport, publié début décembre, l'association de professionnels Mesa del Turismo avait parié sur l'accueil de 95 millions de visiteurs en 2024, pour un niveau de dépense de 200 milliards d'euros en intégrant celle des touristes nationaux.

L'organisation professionnelle avait attribué cette dynamique à une hausse des arrivées depuis le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, principaux pays d'origine des touristes en Espagne, et à la "désaisonnalisation" du tourisme, avec une fréquentation en hausse hors des périodes de vacances.

"Notre pays évolue vers un modèle touristique plus qualitatif et plus diversifié, à la fois en termes de saison, de produits et de destinations", a souligné mercredi 15 janvier dans un communiqué le ministère, qui a fait une priorité de la montée en gamme de la filière, encore très dépendante du tourisme balnéaire.

"Trop de Airbnb"

Cette fréquentation record est une bonne nouvelle pour l'économie espagnole, qui devrait enregistrer une croissance de 3,1% en 2024 selon la Banque d'Espagne - soit un niveau nettement supérieur à celui de la zone euro, où la croissance devrait plafonner à 0,8%, d'après la Banque centrale européenne.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Mais elle suscite de fortes crispations au sein de la population, notamment dans les destinations prisées des visiteurs comme Barcelone, Malaga, les îles Baléares ou l'archipel des Canaries, où les manifestations contre le surtourisme se sont multipliées ces derniers mois.

Les habitants dénoncent la congestion des infrastructures, la disparition des commerces traditionnels, remplacés par des boutiques touristiques, mais aussi et surtout la flambée des loyers, de nombreux propriétaires de logements se tournant vers la location touristique, nettement plus rentable.

Face à cette poussée de colère, plusieurs régions et municipalités ont annoncé des mesures ces derniers mois, à l'image de la mairie de Barcelone, qui a promis de ne pas renouveler les licences de quelque 10.000 appartements touristiques, qui expireront en novembre 2028.

En Espagne, aujourd'hui, "il y a trop de Airbnb et pas assez de logements" pour les habitants, a reconnu lundi 13 janvier le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, en annonçant un plan pour juguler la crise du logement, centré en partie sur les locations touristiques.

"Le devoir des administrations publiques est de donner la priorité à l'usage résidentiel et d'éviter que l'usage touristique et spéculatif continue de s'étendre de façon absolument incontrôlée, aux dépens de la population locale", a-t-il insisté en présentant ces mesures, dont certaines devront être approuvées par le Parlement.

Le chef du gouvernement a ainsi annoncé vouloir augmenter la fiscalité sur les locations de vacances, qui seront imposées comme des activités commerciales, et instaurer une taxe pouvant aller "jusqu'à 100%" sur l'achat de biens immobiliers par des personnes non-résidentes et non ressortissantes de l'UE.

Cette dernière mesure, qualifiée de "sans précédent" pour l'Espagne, pourrait concerner jusqu'à 27.000 transactions par an, selon M. Sánchez, qui n'a pas donné plus de détail sur la date de son éventuelle approbation et donc de son entrée en vigueur.

AFP/VNA/CVN