Le PM demande au secteur du plan et de l'investissement de mettre en œuvre cinq "actions pionnières"

Présent ce samedi 28 décembre à une visio-conférence consacrée au bilan des activités de 2024 et aux perspectives en 2025 du secteur du plan et de l'investissement, le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a demandé de mettre en œuvre cinq "actions pionnières" pour, de concert avec l'ensemble du pays, atteindre les objectifs fixés pour 2025 et pour l’ensemble de la période 2021-2025.

Le ministère doit être pionnier en matière d'innovation ; pionnier dans l’édification et le perfectionnement des institutions de l’économie de marché à orientation socialiste et dans l’organisation de sa mise en œuvre ; pionnier dans la mobilisation et l’attraction de toutes les ressources pour le développement, dans l’attraction des investissements étrangers, dans le développement de nouveaux modèles économiques et de nouvelles industries ; pionnier en matière d'innovation, de transformation numérique, de transition verte, d'économie innovante, d'économie numérique, d'économie nocturne associée à la restructuration économique ; et pionnier dans la construction d'un système statistique national robuste et dans la mise en place de politiques fondées sur des données probantes.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que durant près de huit décennies, le secteur du plan, de l'investissement et des statistiques n'avait cessé de fournir un appui éclairé au Parti et à l'État dans leurs prises de décision, affirmant son rôle pionnier dans le développement socio-économique et l’édification nationale.

Il a précisé qu’en 2025, 3 000 km d’autoroutes devront être achevés, outre la construction de la ligne de chemin de fer à écartement standard Lao Cai - Hanoï - Hai Phong ; les investissements dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les métros à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, les principaux ports maritimes et aéroports... Donc, le Premier ministre a demandé au ministère d'intensifier son rôle de conseil auprès du Parti et de l'État pour favoriser la mobilisation des investissements publics et accélérer la mise en œuvre de projets d'infrastructure stratégiques, notamment numériques et de transport.

Le dirigeant a aussi enjoint au secteur de piloter la restructuration de l'économie, de renouveler le modèle de croissance et de proposer de nouveaux modèles économiques ; de promouvoir l’application de la science et de la technologie, l’innovation ; d’améliorer la qualité des statistiques et de poursuivre le travail d’édification et de rectification du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le ministère a significativement contribué à renforcer les institutions, les politiques et le cadre législatif en 2024. Le ministère a donné des conseils sur la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique 2024 ; accéléré l’amélioration de l’environnement des affaires ; renforcé la compétitivité nationale ; soutenu le développement des entreprises, des startups et de l’innovation. Sous son impulsion, de nombreux projets ambitieux ont vu le jour, tels que la création de Centres d'innovation, de plateformes financières internationales et de zones de libre-échange.

Le ministère a activement contribué à attirer les investissements directs étrangers (IDE). À la fin novembre, l'attraction des IDE a ainsi atteint plus de 31 milliards de dollars, dont plus de 21 milliards de dollars décaissés, soit une augmentation de plus de 7 %, la plus élevée depuis de nombreuses années. Un nombre croissant de grandes entreprises mondiales ont fait du Vietnam un choix stratégique pour leurs investissements.

Le ministère a joué un rôle important dans la Planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050.

VNA/CVN