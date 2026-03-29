Le PM demande à la raffinerie de Nghi Son de diversifier ses approvisionnements

Dans la matinée du 29 mars, dans le cadre de sa mission de travail dans la province de Thanh Hoa (Centre), le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu une séance de travail avec les dirigeants de la raffinerie de Nghi Son afin d’évaluer la situation de production et sa contribution à la sécurité énergétique dans le contexte actuel.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail, le directeur général de la raffinerie de Nghi Sơn, Kzuaka Yamato, a indiqué que face aux fluctuations de la situation mondiale affectant la sécurité énergétique, l’usine avait diversifié ses sources d’approvisionnement en intrants afin d’assurer un volume suffisant de pétrole brut pour ses opérations. Par ailleurs, la raffinerie a temporairement suspendu la production de produits pétrochimiques pour se concentrer sur les carburants, garantissant ainsi environ 40% de l’approvisionnement en carburant du marché vietnamien.

Remerciant le gouvernement vietnamien pour son soutien, notamment en matière d’approvisionnement en pétrole brut, le directeur général a proposé que les autorités facilitent l’accès aux ressources financières nécessaires à l’importation de pétrole brut, ainsi que des mesures de réduction ou d’exonération fiscale sur les intrants afin d’alléger les difficultés de l’usine.

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre a salué les efforts de la raffinerie pour rechercher activement des sources d’approvisionnement et maintenir ses activités. Il a souligné que ces derniers jours, le gouvernement vietnamien avait multiplié les échanges avec les dirigeants de nombreux pays pour garantir la sécurité énergétique, notamment en assurant l’approvisionnement en pétrole brut pour la raffinerie de Nghi Son.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, il a demandé à l’usine de continuer de diversifier davantage ses sources de pétrole brut et d’éviter toute dépendance à une source unique, précisant que cette diversification ne relève pas seulement de considérations économiques, mais aussi de souveraineté, de sécurité et d’enjeux humanitaires.

Le chef du gouvernement a affirmé que le gouvernement et les ministères poursuivraient leurs efforts pour accroître les approvisionnements en pétrole brut. Il a également appelé la raffinerie, ainsi que ses investisseurs et partenaires bancaires, à restructurer ses approvisionnements, ses finances et son portefeuille de produits afin d’améliorer son efficacité, tout en contribuant à la sécurité énergétique nationale, dans un esprit de "des bénéfices harmonisés, des difficultés et des risques partagés".

Auparavant, Pham Minh Chinh et sa mission ont inspecté le site prévu pour la construction d’un dépôt stratégique de pétrole brut d’une capacité d’un million de tonnes, sur une superficie de 60 ha dans le quartier de Hai Binh, à proximité de la raffinerie de Nghi Son.

VNA/CVN