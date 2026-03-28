Le gouvernement avance 303 millions USD pour stabiliser les carburants

Le gouvernement accorde une avance de 8.000 milliards de dôngs (environ 303 millions de dollars), dans le but d'alimenter le Fonds de stabilisation des prix des carburants et de soutenir la régulation du marché intérieur des produits pétroliers.

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Photo: VNA/CVN

Le Premier ministre a récemment promulgué la décision n°483/QĐ-TTg accordant une rallonge budgétaire de 8 000 milliards de dongs (environ 303 millions de dollars) au ministère de l’Industrie et du Commerce, au titre des dépenses supplémentaires du budget de l’État pour 2026.

Prélevée sur l’excédent des recettes du budget central de 2025, sur proposition du ministère des Finances, cette avance est destinée à alimenter le Fonds de stabilisation des prix des carburants et à soutenir la régulation du marché intérieur des produits pétroliers.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères des Finances et de l’Industrie et du Commerce d’assumer pleinement la responsabilité de l’exactitude des données et des informations rapportées, dans le strict respect des dispositions en vigueur.

Photo : VNA/CVN

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de supervision afin de prévenir toute forme de fraude, de corruption, de gaspillage ou d’abus des politiques publiques.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de mettre en œuvre cette avance, d’en assurer la gestion et de guider, suivre, contrôler et superviser l’utilisation du fonds conformément à la réglementation.

Il devra en outre élaborer des scénarios de gestion des prix des carburants, tout en garantissant le remboursement intégral au budget de l’État dans un délai maximal de 12 mois à compter de la mobilisation des fonds, dès lors que le marché se stabilise.

La décision entre en vigueur à compter de sa date de signature.

VNA/CVN