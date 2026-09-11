Pamplemousse à peau verte : l'alliance entreprises-agriculteurs pour booster l'exportation

À la suite de l'arrivée officielle du premier lot de pamplemousses à peau verte de la province de Vĩnh Long (Sud) dans les supermarchés haut de gamme en Australie à la mi-juin 2026, la question du partenariat entre entreprises, coopératives et agriculteurs s'impose une nouvelle fois comme le levier essentiel pour pérenniser et étendre les débouchés à l'exportation de ce fruit d'exception.

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Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Vĩnh Long, la localité compte actuellement plus de 13.800 hectares de pamplemoussiers à peau verte et à chair rose, dont plus de 10.000 hectares en phase de production, pour un rendement moyen de 12 à 15 tonnes par hectare.

Dans des conditions de production stables, la culture du pamplemousse génère un revenu annuel de 200 à 300 millions de dôngs par hectare, participant ainsi à la restructuration agricole et à l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs. La province a déjà attribué 233 codes de zone de production (plant unit codes) destinés à l'exportation sur plus de 1.220 hectares, et compte 10 produits certifiés OCOP 4 étoiles dérivés du pamplemousse à peau verte.

Pour atteindre ces résultats, les exploitants et les coopératives ont pris l'initiative d'évoluer vers des méthodes de culture biologiques et sécurisées, en se conformant strictement aux protocoles techniques afin de garantir la qualité, la traçabilité et la sécurité sanitaire des denrées - autant de prérequis exigés par les marchés d'importation.

De nombreux arboriculteurs ont adopté le référentiel VietGAP. Dans la commune voisine de Giông Trôm, les autorités locales se sont associées en juin dernier au centre régional de vulgarisation agricole et au Centre des semences et plantes d'ornement de la province pour distribuer 2.000 plants à 50 foyers, en vue d'étendre les surfaces cultivées répondant aux normes d'exportation.

L'expédition de ce lot de près de 12 tonnes de pamplemousses vers l'Australie illustre avec clarté l'efficacité du modèle de partenariat. Nguyên Dinh Tùng, directeur général de l'entreprise responsable de l'opération, affirme : "Nous sommes en mesure de fournir de grands volumes de pamplemousses et avons établi des accords d'approvisionnement avec la quasi-totalité des zones de culture des communes de Giao Long, Phú Túc… et de l'ensemble de la province de Vĩnh Long. En termes de capacités de production comme de développement de marchés, nous sommes parfaitement opérationnels."

L'entité à l'origine de cette expédition historique n'est autre que Vina T&T Group, s'appuyant sur des fruits cultivés au sein des bassins de production certifiés de la province. Cet événement ne marque pas seulement un jalon décisif pour l'agriculture de Vĩnh Long ; il contribue également à l'objectif national du secteur des fruits et légumes, qui vise la barre des 10 milliards de dollars d'exportations en 2026, après un record absolu de 8,5 milliards de dollars en 2025 et une croissance continue de 17% au premier trimestre 2026.

Au-delà du simple rachat des récoltes, de nombreuses entreprises investissent de manière proactive dans des infrastructures de conditionnement et soutiennent les démarches d’enregistrement des zones de culture afin d'anticiper l'ouverture de nouveaux marchés cibles, tels que la République de Corée et la Chine.

Le représentant de l'établissement Huong Miên Tây indique que la structure poursuivra l'extension de ses partenariats d'approvisionnement avec les arboriculteurs afin de créer une valeur durable pour la filière. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte où la Chine ouvre ses frontières aux importations officielles de pamplemousses et de citrons frais vietnamiens - une opportunité majeure qui s'accompagne toutefois d'exigences accrues en matière de codification des zones de production et de traçabilité des produits.

L’agriculture comme trait d'union, la coopérative comme maillon intermédiaire

Selon l'Union des agriculteurs de la province de Vinh Long, lors de la table ronde "Faire évoluer les mentalités : de la production agricole à l'économie agricole" tenue en juin 2026, la chaîne de valeur du pamplemousse à peau verte de la localité compte désormais 21 coopératives et 8 groupements de coopération engagés dans des partenariats de production.

L'organisation indique qu'elle collaborera de manière proactive avec les entreprises, les services agricoles et les organismes compétents pour structurer une chaîne intégrée "production - transformation - commercialisation", constituant progressivement des bassins d'approvisionnement concentrés axés sur des méthodes de culture sécurisées et biologiques.

Les autorités agricoles provinciales placent ce rôle de mise en relation au cœur de leur mission : faciliter les synergies entre exploitants, coopératives et entreprises d'achat ou d'exportation afin d'établir des zones d'approvisionnement stables, capables de satisfaire aux normes de qualité, de traçabilité et de sécurité sanitaire des marchés destinataires. Cette dynamique constitue le socle indispensable au développement durable de la filière et à la montée en valeur ajoutée du pamplemousse à peau verte. En parallèle, Vinh Long préconise la création d'un laboratoire d'analyses local afin d'alléger les délais de contrôle et d'aider les exportateurs à accélérer les procédures de dédouanement.

Défis et perspectives d'avenir

Malgré des résultats probants, l'extension des zones d'approvisionnement certifiées vers de nouveaux marchés d'exportation se heurte encore à de multiples obstacles. La régularité de l'offre et la constante qualité des volumes constituent un défi qui s'inscrit dans la durée, exigeant une intégration toujours plus étroite entre le triptyque entreprises, coopératives et arboriculteurs.

Selon les observations du marché au début de l'année 2026, le durcissement continu des protocoles d'immatriculation des zones de culture à destination des États-Unis et de l'Union européenne a fortement raréfié l'offre de catégorie "Extra" (qualité supérieure). Ce phénomène a entraîné une hausse des prix de l'ordre de 10% par rapport à 2025 pour ce segment premium - confirmant que la conformité sanitaire et la qualité constituent désormais les déterminants majeurs de la valeur marchande du pamplemousse à l'international.

Pour la période à venir, le secteur agricole de Vinh Long entend préserver et étendre le réseau de zones de production et de sites de conditionnement agréés. Il s'agira également de renforcer les capacités de gouvernance des coopératives, de promouvoir le transfert technologique et d'inciter les exploitants à s'engager dans des schémas de production répondant aux normes VietGAP (bonnes pratiques agricoles), biologiques et d'économie circulaire.

En parallèle, la province encourage la structuration des producteurs en groupements et coopératives afin de constituer des bassins d'exploitation de grande échelle, aptes à nouer des partenariats commerciaux pérennes avec les entreprises et à garantir des débouchés stables.

Texte et photos : Truong Giang/CVN