Riz : des exportations en baisse, mais des marchés en forte croissance

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de riz ont reculé de 10,9% en valeur, dans un contexte de faible demande internationale et de baisse des prix à l’exportation. Certains marchés ont toutefois enregistré une forte croissance, notamment la Chine et l’Irak.

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Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, le Vietnam a exporté 6,4 millions de tonnes de riz pour une valeur de 3,11 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, en baisse de 6,1% en volume et de 10,9% en valeur sur un an. Le prix moyen à l’exportation s’est établi à environ 484,8 dollars la tonne, en recul de 5,1%.

Les Philippines sont restées le principal débouché du riz vietnamien, avec une part de marché de 40,9%, devant la Chine (17,4%) et le Ghana (12,7%). Les exportations vers les Philippines ont diminué de 16,8 % et celles vers le Ghana de 1,1%, tandis que celles vers la Chine ont bondi de 76%.

Parmi les 15 principaux marchés d’exportation, l’Irak a affiché la plus forte progression, avec une valeur des exportations multipliée par 98,9 sur un an. À l’inverse, les exportations vers la Côte d’Ivoire ont chuté de 52,8%.

Sur le marché intérieur, la semaine dernière, les prix du paddy dans la province d’An Giang sont restés globalement stables. Le paddy frais OM 18 et Dai Thom 8 se négociaient entre 6.100 et 6.300 dôngs le kilogramme, tandis que l’OM 5451 se situait entre 6.000 et 6.100 dôngs.

À l’exportation, le riz vietnamien à 5 % de brisures était proposé entre 420 et 430 dollars la tonne le 1er octobre, contre 430 dollars une semaine auparavant. Malgré une offre intérieure limitée, la demande extérieure reste faible.

En Inde, les prix du riz à l’exportation ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un an, soutenus par une amélioration de la demande et par les inquiétudes concernant la production après des pluies et des inondations dans les régions rizicoles. En Thaïlande, le riz à 5% de brisures est resté stable à 460 dollars la tonne. Au Bangladesh, les prix du riz sont restés élevés et pourraient encore augmenter après la récente hausse des prix du pétrole, qui renchérit les coûts d’irrigation, des machines agricoles et du transport.

VNA/CVN