Noix de cajou : le Vietnam veut renforcer sa présence en Argentine

Un séminaire de mise en relation commerciale consacré aux noix de cajou vietnamiennes s’est tenu le 1 er octobre à Buenos Aires, en présence de l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, de représentants de l’Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), ainsi que de producteurs et exportateurs vietnamiens et d’importateurs et distributeurs argentins.

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Photo : VNA/CVN

À l’ouverture, le chef du Bureau commercial du Vietnam en Argentine, Ngô Manh Khôi, a souligné que la mission de VINACAS constituait une occasion concrète pour les entreprises des deux pays d’échanger directement sur les besoins du marché, les capacités d’approvisionnement et les perspectives de coopération. Il a indiqué que le Vietnam disposait d’une filière de transformation de la noix de cajou hautement compétitive et d’une gamme diversifiée de produits. Pour renforcer leur présence sur le marché argentin, les entreprises vietnamiennes doivent toutefois mieux cerner les attentes des acheteurs locaux en matière de qualité, de conditionnement, de conditions commerciales et de régularité des approvisionnements.

Le vice-président de VINACAS, Nguyên Minh Hoà, a indiqué qu’en 2025, les exportations vietnamiennes de noix de cajou avaient franchi pour la première fois le seuil des 5 milliards de dollars, atteignant 5,43 milliards de dollars, contre 4,34 milliards en 2024. Le Vietnam demeure le premier transformateur et exportateur mondial de noix de cajou, avec une part d’environ 80% du marché mondial. Les noix de cajou vietnamiennes sont exportées vers plus de 112 pays et territoires, notamment la Chine, les États-Unis et les pays européens. En 2025, la Chine est devenue pour la première fois le premier débouché, avec 1,115 milliard de dollars d’exportations, devant les États-Unis (975 millions de dollars) et les Pays-Bas (495 millions de dollars).

Selon Nguyên Minh Hoa, outre ses marchés traditionnels, l’Amérique du Sud offre d’importantes perspectives, l’Argentine constituant un marché particulièrement prometteur. En 2025, les exportations vietnamiennes de noix de cajou vers l’Argentine ont dépassé 270 tonnes, soit 1,7 fois plus qu’en 2024, pour près de 1,2 million de dollars.

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

Lors du séminaire, l’expert Agustín Fernández Rivas a présenté les perspectives du marché de la noix de cajou en Argentine, en Amérique du Sud et dans le monde. Le marché mondial, estimé à 10-11 milliards de dollars en 2025, devrait progresser d’environ 7% par an. En Amérique du Sud, il pourrait passer de quelque 403 millions de dollars en 2025 à 564 millions en 2031.

Les entreprises argentines ont identifié plusieurs débouchés pour les noix de cajou vietnamiennes, notamment les supermarchés, les magasins d’alimentation saine et l’industrie des aliments et boissons d’origine végétale. Elles ont également insisté sur les exigences en matière de qualité, de sécurité sanitaire et de traçabilité, ainsi que sur la flexibilité des volumes, des modalités de paiement et du conditionnement.

De leur côté, les entreprises vietnamiennes ont présenté leurs capacités de production, de transformation et d’exportation. Plusieurs entreprises argentines ont exprimé leur intérêt pour accroître leurs importations de noix de cajou vietnamiennes et poursuivre leurs échanges avec leurs partenaires vietnamiens, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération commerciale entre les deux pays.

VNA/CVN