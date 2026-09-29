Grand rendez-vous de l'élevage et de la médecine vétérinaire

Le salon international Vietstock 2026 se tiendra du 21 au 23 octobre 2026 au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville. L'événement s'impose de nouveau comme la vitrine de référence pour la filière de l'élevage, de la médecine vétérinaire et de la nutrition animale au Vietnam et dans l'ensemble de la région.

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Selon Informa Markets, organisateur de la manifestation, Vietstock 2026 rassemblera près de 300 exposants venus de 40 pays et territoires, ainsi que quelque 13.000 visiteurs professionnels et acheteurs spécialisés sur l'ensemble des trois jours. Cette affluence témoigne du rôle croissant de la région au sein des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires mondiales.

Au cœur de cette édition figure un espace d'exposition diversifié, mettant en lumière des produits, solutions et technologies clés appelés à façonner l'avenir de la filière et de ses secteurs connexes. Le panorama présenté couvrira un large spectre, allant de la sélection génétique, de l'alimentation animale et de la santé vétérinaire jusqu'à l'intelligence artificielle, l'automatisation, la transformation numérique, l'agriculture intelligente, la transformation des viandes et les éco-technologies environnementales.

Une série de conférences et de séminaires techniques offrira aux experts et aux acteurs économiques une plateforme d'échange d'expertises, d'analyse des tendances du marché et de présentation des dernières innovations technologiques et opérationnelles. Ce cadre permettra également aux professionnels de la filière d'appréhender au plus près les enjeux pragmatiques auxquels fait face le secteur de l'élevage.

Le forum "Une seule santé" (One Health), placé sous le thème "Solutions pour une production animale durable", abordera les défis majeurs de la durabilité sectorielle. Cet espace de réflexion réunira décideurs publics, experts, exploitants agricoles et chefs d'entreprise afin de concevoir des stratégies durables et d'identifier des leviers d'action concrets pour la filière.

En marge de l'exposition, le pavillon dédié à la filière avicole accueillera des animations célébrant la Journée mondiale de l'œuf, appuyées par une vitrine de produits et des conférences thématiques consacrées à l'aviculture et à la production œufière.

Temps fort de cette édition, la table ronde des associations d'élevage et de médecine vétérinaire de l'ASEAN constituera un rendez-vous stratégique central. Les débats porteront sur les problématiques sectorielles régionales, le renforcement de la coopération transfrontalière, le dialogue sur les politiques publiques et la consolidation des synergies entre acteurs privés, fédérations professionnelles et autorités de tutelle.

Stimuler la croissance durable de l’élevage

En outre, les sessions de dialogue offriront un espace de concertation privilégié permettant aux entreprises, aux experts et aux parties prenantes de débattre des enjeux de terrain, de partager leurs retours d'expérience et de dégager des pistes d'action pour stimuler une croissance durable au sein de la filière. Pour les acteurs économiques, prendre part à ces tables rondes constitue une opportunité d'écouter les meilleures pratiques opérationnelles, d'y apporter leurs propres retours d'expérience concrets et d'élargir leur réseau de partenaires.

D'après le comité d'organisation, le salon ambitionne également d'accompagner les exploitants et les entreprises dans l'adoption de solutions axées sur le développement durable, en vue de renforcer leur rentabilité économique tout en atténuant leur empreinte environnementale.

Parmi les autres initiatives déployées figure le programme d'accueil des délégations, ciblant spécifiquement les éleveurs et les exploitations agricoles issus de nombreuses provinces du pays. Ce dispositif prévoit la prise en charge des transports et un parcours de visite guidé, offrant ainsi aux producteurs locaux un accès direct aux innovations, équipements et solutions présentés lors du salon.

Par ailleurs, des modules de mise en relation d'affaires et des sessions de rencontres B2B (match-making) seront organisés pour faciliter l'extension des réseaux de partenariats et la détection de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises participantes.

Au fil de ses éditions, le salon Vietstock s'est imposé comme la grande plateforme internationale de référence au Vietnam dans les secteurs de la nutrition animale, de l'élevage, de l'aquaculture et de la transformation des viandes. L'édition 2026 entend ainsi consolider le statut de l'événement en tant que rendez-vous incontournable des professionnels de toute l'Asie du Sud-Est et au-delà.

Texte et photo : Truong Giang/CVN