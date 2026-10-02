Vietnam - Chine

Le Heilongjiang veut renforcer sa coopération agricole avec les localités vietnamiennes

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Chine, le Heilongjiang, grande province agricole chinoise, cherche à élargir sa coopération internationale dans l’agriculture.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est considéré comme un marché et un partenaire à fort potentiel, notamment dans l’agriculture de haute technologie, les machines agricoles, l’irrigation, les variétés végétales et les échanges de techniques de production.

Cong Li, vice-gouverneure du Heilongjiang, a déclaré que la province considérait depuis plusieurs années la coopération agricole internationale comme un volet important de son ouverture extérieure. Elle a progressivement établi un réseau de coopération à plusieurs niveaux avec la Russie, l’ASEAN, l’Asie centrale, la Biélorussie et d’autres partenaires, notamment dans les équipements agricoles, l’irrigation économe en eau, le commerce des produits agricoles et la sélection variétale.

Le Heilongjiang dispose de nombreuses plateformes d’ouverture, dont des postes-frontières de première classe, une zone pilote de libre-échange et une zone de coopération économique frontalière. La province entend ainsi continuer à développer les investissements, le commerce et les échanges agricoles avec ses partenaires étrangers.

Évoquant les relations avec le Vietnam, Cong Li a indiqué qu’en juillet dernier, l’Association des entreprises vietnamiennes en Chine s’était rendue au Heilongjiang pour effectuer des visites d’études et échanger sur l’élargissement du marché vietnamien pour les produits agricoles de la marque "Produits d’excellence des terres noires". Elle a souhaité renforcer à l’avenir la coopération agricole avec le Vietnam et d’autres pays, tout en invitant les entreprises étrangères à venir au Heilongjiang pour rechercher des opportunités de coopération.

Selon elle, plusieurs domaines offrent un potentiel important, notamment les machines et équipements agricoles, l’irrigation, les variétés végétales et les technologies de production. L’administration provinciale et les autorités locales s’engagent à créer des conditions favorables aux entreprises souhaitant développer des projets de coopération.

Liu Xiaobing, chef du département de gestion de la culture relevant du Service de l’agriculture et des affaires rurales du Heilongjiang, a pour sa part estimé que la coopération agricole avec le Vietnam s’élargissait progressivement. Le Vietnam figure parmi les marchés importants pour les exportations agricoles de la province.

Les deux parties ont notamment échangé sur l’introduction des "Produits d’excellence des terres noires" sur le marché vietnamien. Certaines entreprises de technologies agricoles du Heilongjiang ont également présenté au Vietnam des produits tels que des drones et des systèmes d’irrigation intelligents.

Photo : VNA/CVN

Selon Liu Xiaobing, malgré les progrès réalisés dans le développement scientifique et technologique agricole, la coopération directe dans les technologies et machines agricoles conserve un important potentiel. Il a proposé de renforcer le rôle des médias et de multiplier les foires, expositions spécialisées, échanges de délégations et de ressources humaines ainsi que le partage d’expériences.

Ces échanges témoignent de bases solides pour approfondir la coopération agricole entre le Heilongjiang et le Vietnam. Les perspectives concernent notamment les semences, la mécanisation, les machines intelligentes, l’irrigation économe en eau et les technologies d’amélioration du rendement. Le renforcement des échanges entre entreprises et experts ainsi que la participation aux activités de promotion du commerce devraient ouvrir de nouvelles possibilités de coopération.

VNA/CVN