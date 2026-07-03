Le PIB du Vietnam progresse de 8,39% au deuxième trimestre

Lors de la conférence de presse consacrée à la publication des données socioéconomiques du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l’Office national des statistiques, Nguyên Thi Huong, a estimé que la situation socioéconomique du pays affichait des résultats positifs dans la quasi-totalité des secteurs, et ce malgré les incertitudes de l’économie mondiale.

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Photo: VNA/CVN

Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,39% au deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente, a annoncé le 3 juillet l’Office national des statistiques.

Lors de la conférence de presse consacrée à la publication des données socioéconomiques du deuxième trimestre et du premier semestre 2026, la directrice générale de l’Office national des statistiques, Nguyên Thi Huong, a estimé que la situation socioéconomique du pays affichait des résultats positifs dans la quasi-totalité des secteurs, et ce malgré les incertitudes de l’économie mondiale.

Au deuxième trimestre 2026, le PIB du Vietnam a progressé de 8,39% en glissement annuel. Dans le détail, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche a enregistré une croissance de 4,06%, contribuant à 5,65% de la valeur ajoutée totale. Le secteur de l’industrie et de la construction a progressé de 10,51%, représentant 50,07% de cette croissance, tandis que celui des services a augmenté de 7,87%, avec une contribution de 44,28%.

Pour l’ensemble des six premiers mois de l’année, le PIB national a augmenté de 8,18% (contre 7,63% sur la même période en 2025). Durant cette période, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche a progressé de 3,87%. Le secteur de l'industrie et de la construction a vu sa valeur ajoutée semestrielle augmenter de 9,81%, portée par la reprise des commandes à l'exportation et les effets des investissements publics. L'industrie manufacturière reste le moteur principal avec une hausse de 10,23%.

Les secteurs de la production et de la distribution d’électricité, de la gestion de l’eau et du traitement des déchets, ainsi que des activités extractives ont progressé respectivement de 9,34%, 7,72% et 6,67%. Le secteur de la construction a enregistré une croissance de 9,51%.

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur des services, qui a progressé de 8,09% sur les six premiers mois, les activités liées au commerce, aux transports et au tourisme ont bénéficié d’une forte demande de consommation. Les transports et l’entreposage ont augmenté de 10,18%, le commerce de gros et de détail de 9,67%, l’hôtellerie- restauration de 8,05%, et les activités financières, bancaires et d’assurance de 7,97%.

Concernant la structure économique de ce premier semestre, l’agriculture, la sylviculture et la pêche ont représenté 10,61% du PIB, contre 37,66% pour l’industrie et la construction, 43,52% pour les services, et 8,21% pour les impôts sur les produits nets des subventions sur les produits.

Du point de vue de l'utilisation du PIB, la consommation finale a progressé de 8,15% par rapport à la même période de 2025, l'accumulation d'actifs de 15,20%, les exportations de biens et de services de 20,18% et les importations de biens et de services de 26,44%.

VNA/CVN