Hô Chi Minh-Ville enregistre une croissance de 8,55% au premier semestre

Le produit intérieur brut régional (GRDP) de Hô Chi Minh-Ville a progressé de 8,55% au premier semestre 2026, porté par une consommation soutenue, la stabilité de la production industrielle, la reprise du tourisme et les bonnes performances enregistrées dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE).

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Selon l’Office municipal des statistiques, la croissance s’est établie à 8,57% au premier trimestre et à 8,53% au deuxième.

Photo : VNA/CVN

Le secteur des services est demeuré le principal moteur de la croissance (+8,89%). Il représente 54% du GRDP et a contribué à hauteur de 56% à la croissance globale.

Les transports ont enregistré la plus forte progression (+13,68%), suivis du commerce (+8,4%) et de la finance (+8,21%), tandis que le secteur immobilier continuait de faire face à des difficultés persistantes.

L’industrie et la construction ont progressé de 8,5%, contribuant à 30,6% de la croissance totale. L’indice de la production industrielle (IPI) a progressé de 11,1%.

Le climat des affaires a continué de s’améliorer. Le nombre de créations d’entreprises a augmenté de 15,6%, tandis que le capital enregistré a progressé de 26,5%.

Les IDE ont bondi de 114,2% pour atteindre 6,8 milliards de dollars, avec 888 nouveaux projets.

La ville restait toutefois confrontée à la hausse des coûts de production et de logistique liée aux fluctuations de l’économie mondiale. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,41%, principalement sous l’effet de la hausse des prix des transports (+6,19%), l’alimentation (+5,78%), des logements et matériaux de construction (+5,22%).

Par ailleurs, le taux de décaissement des investissements publics n’a atteint que 25,3% de l’objectif annuel.

Pour atteindre son objectif de croissance de 10% en 2026, la métropole du Sud devra enregistrer une croissance de plus de 11% au second semestre. Les autorités locales s’engagent à accélérer le décaissement des investissements publics, à lever les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises et à promouvoir la transformation numérique ainsi que l’innovation afin d’améliorer la productivité et la qualité de la croissance.

VNA/CVN