Croissance impressionnante

L’économie vietnamienne bondit de 7,83% au premier trimestre

Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a enregistré une croissance de 7,83% en glissement annuel au premier trimestre 2026. Cette performance constitue une base solide pour atteindre les objectifs annuels, dans un contexte international marqué par des incertitudes persistantes, notamment liées aux tensions au Moyen-Orient.

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Photo : VNA/CVN

Au premier trimestre 2026, le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a enregistré une croissance de 7,83% en glissement annuel, contre 7,07% à la même période de 2025, a annoncé le 4 avril Nguyên Thi Huong, directrice générale de l’Office national des statistiques (NSO), lors d’une conférence de presse.

Cette performance constitue une base solide pour atteindre les objectifs annuels, dans un contexte international marqué par des incertitudes persistantes, notamment liées aux tensions au Moyen-Orient.

Selon le rapport sur la situation socio-économique au premier trimestre 2026, la croissance a été portée de manière équilibrée par les trois grands secteurs économiques. Les services ont apporté la contribution la plus importante, représentant 50,32 % de la croissance, avec une progression de 8,18 %.

Cette dynamique s’explique par la forte reprise de la consommation durant le Têt traditionnel et le retour marqué des touristes internationaux, stimulant des secteurs clés tels que le commerce de gros et de détail (+9,62 %), les transports et la logistique (+8,95 %), ainsi que les services financiers et de communication.

L'industrie et la construction ont progressé de 8,92 %, contribuant à hauteur de 44,08 % à la croissance globale. L'industrie manufacturière demeure le principal moteur de cette croissance, avec une progression de 9,73 %. La construction a enregistré une hausse de 8,36 % grâce à une accélération des décaissements d'investissements publics, même si ses performances restent inférieures à son rôle crucial dans l'atteinte de l'objectif fixé pour 2026.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, l’agriculture, la sylviculture et la pêche ont conservé une croissance stable de 3,58 %, portée notamment par l’augmentation de la production aquacole grâce à l’application des avancées technologiques.

La structure de l’économie reflète cette dynamique, avec une prédominance du secteur des services (43,45 %), suivi de l’industrie et de la construction (37,15 %) et de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (10,89 %). La demande intérieure montre des signes de nette reprise, avec une hausse de la consommation finale de 8,45 % et de la formation brute de capital de 7,18 %.

Le commerce extérieur reste particulièrement dynamique : les exportations de biens et services ont progressé de 19,85 %, tandis que les importations ont augmenté de 24,27 %, traduisant une forte demande en intrants pour la production.

Ces chiffres positifs témoignent non seulement d'une gouvernance politique opportune, mais aussi de la résilience et de la capacité d'adaptation de l'économie et des entreprises vietnamiennes, a déclaré Nguyên Thi Huong.

Malgré ces résultats encourageants, au deuxième trimestre, les pressions sur la croissance devraient s’accentuer sous l’effet des tensions au Moyen-Orient, qui impactent les prix de l’énergie et perturbent les chaînes d’approvisionnement. Les autorités appellent ainsi à des réponses rapides et efficaces pour préserver la dynamique de croissance.

VNA/CVN