Le pianiste de renommée mondiale Kevin Kenner se produira en mai au Vietnam

L’Association vietnamienne de musique classique a annoncé, le 26 avril, la venue au Vietnam du pianiste Kevin Kenner, lauréat du 12 e concours international de piano Chopin.

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Photo : CAND/CVN

Kevin Kenner se produira aux côtés du pianiste Nguyên Viêt Trung et d’un quintette dans le cadre d’un concert de musique de chambre intitulé "In Gratitude" (Reconnaissance), les 22 mai au Théâtre Hô Guom à Hanoï et 24 mai au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville.

Considéré comme l’un des plus grands interprètes de l’œuvre de Frédéric Chopin, Kevin Kenner a acquis une renommée internationale en remportant, en 1990, le concours international Chopin de Varsovie, en Pologne. Il s’est également illustré au Concours international Tchaïkovski, menant depuis une carrière de concertiste et d’enregistrements à l’échelle mondiale.

Formé dans la grande tradition musicale polonaise et ayant travaillé avec des figures majeures telles que Leon Fleisher et Leonard Bernstein, Kevin Kenner propose une lecture de Chopin à la fois rigoureuse et profondément expressive. Pédagogue influent à l’École de musique Frost de l’Université de Miami, aux États-Unis, il transmet à ses élèves non seulement une maîtrise technique, mais aussi une véritable vision artistique, dont bénéficie notamment le pianiste vietnamien Nguyên Viêt Trung.

Ce dernier a remporté de nombreuses distinctions internationales, notamment dans des concours liés à l’œuvre de Chopin en Pologne, et s’est produit sur de prestigieuses scènes en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Le concert réunira également, entre autres, le violoniste Paweł Zalejski (violon I). Le programme "In Gratitude" est organisé par l’Association vietnamienne de musique classique avec le soutien de la société Impressivo Production & Enterprise.

VNA/CVN