La fête de la forêt des Co Tu à Dà Nang

Dans la commune de Hùng Son, ville de Dà Nang (Centre), la fête de gratitude envers la forêt est un rituel communautaire organisé par l’ethnie Co Tu et profondément ancré dans les traditions culturelles locales. Cette célébration exprime la reconnaissance envers les montagnes et les forêts, considérées comme une source de vie intimement liée au quotidien des habitants.

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Photo : CTV/CVN

Dès l’aube, l’espace de la fête s’anime au son des tambours et des gongs, tandis que les habitants vêtus de costumes traditionnels affluent en grand nombre. Au centre de l’espace cérémoniel se dresse le cây nêu, un mât rituel symbolisant le lien entre le ciel, la terre et l’homme, illustrant l’harmonie entre le peuple Co Tu et la nature.

Photo : CTV/CVN

La cérémonie se déroule dans une atmosphère solennelle, avec des offrandes, des prières et des rituels de remerciements à la forêt selon des coutumes ancestrales. Dans la conception des habitants, la forêt n’est pas seulement une source d’eau, de ressources naturelles et de moyens de subsistance, mais aussi une “grande maison” protectrice. Ainsi, ce rituel exprime des vœux de pluies favorables, de récoltes abondantes et de vie paisible et prospère.

Au-delà de sa dimension spirituelle, la fête joue également un rôle éducatif auprès des jeunes générations, en leur transmettant le respect pour la forêt et l’importance de la protéger. Les aînés rappellent l’importance de préserver les ressources naturelles, d’éviter leur exploitation excessive et de considérer la forêt comme une condition essentielle à la survie du village.

Respect de la nature

Photo : Vietnamnet/CVN

La partie festive qui suit comprend des activités culturelles telles que des danses des gongs, des chants traditionnels, des jeux populaires et la dégus-tation de gastronomie locale. Ces moments renforcent la cohésion communautaire tout en valorisant l’identité culturelle des Co Tu.

Le cœur battant de la fête est la forêt ancienne de Po Mu, un site écologique précieux abritant des arbres centenaires, offrant un paysage naturel préservé et une biodiversité remarquable. Les habitants considèrent cette forêt comme une partie intégrante de leur vie et de leur mémoire collective.

Photo : CTV/CVN

La fête de remerciements à la forêt n’est pas seulement un rituel traditionnel mais aussi une expression du savoir écologique local et du respect de la nature. Elle contribue à préserver l’identité culturelle des Co Tu et à promouvoir un tourisme écologique durable, dans l’harmonie entre l’homme et l’environnement.

Khoa Chuong - CTV/CVN