Exposition de près de 300 objets et images sur la culture de l'ethnie Chơ Ro

Le 24 avril, au siège du Musée - Bibliothèque de Bà Ria-Vung Tàu, dans le quartier de Vung Tàu, à Hô Chi Minh-Ville, une exposition thématique consacrée à la culture de l'ethnie Chơ Ro a été inaugurée.

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Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Placée sous le thème "Identité et vitalité de la tradition", l'exposition présente aux visiteurs près de 300 objets et images, ainsi que des documents relatifs à des événements contribuant à la préservation de l'identité de cette minorité ethnique, tout en établissant un lien entre le patrimoine traditionnel et la vie moderne de cette communauté ancestrale.

Nguyên Phuoc Trung, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Les Chơ Ro sont l'une des plus anciennes communautés du Sud-Est du pays. Au fil du temps, ils ont préservé un patrimoine unique et précieux, des croyances aux arts du spectacle traditionnels, en lien étroit avec la nature". Il a également affirmé que l'exposition constituait un moyen concret d'assurer la pérennité de la culture ethnique à l'ère moderne.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Des archives précieuses

Selon les organisateurs, près de 300 objets, images et documents précieux sont présentés de manière scientifique dans l’exposition. Le contenu est divisé en trois thèmes principaux afin d'offrir aux visiteurs une vision globale de la vie des Chơ Ro. La première partie recrée l'architecture des maisons sur pilotis, considérée comme le berceau de la vie Chơ Ro et témoignant de leur lien harmonieux avec la nature.

La deuxième partie présente l'espace dédié au festival de Yang Vry, avec ses rituels d'action de grâce aux dieux, exprimant l'aspiration à la paix. Enfin, l'un des principaux points qui attirent les jeunes générations réside dans les activités interactives et les expériences immersives qui permettent aux visiteurs de découvrir les valeurs culturelles des Chơ Ro.

Photo : Huynh Son/VNA/CVN

Les Chơ Ro sont un groupe ethnique installé depuis longtemps dans le Sud-Est du Vietnam, principalement à Dông Nai et Bà Ria-Vung Tàu. À Bà Ria-Vũng Tàu, les Chơ Ro vivent principalement le long des rivières Dinh et Ray, formant des villages intimement liés aux montagnes et aux forêts.

L'exposition thématique est ouverte au public jusqu'à fin mai au Musée - Bibliothèque de Bà Ria-Vũng Tàu.

Tân Dat/CVN