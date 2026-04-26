Lecture scientifique : une valeur sûre face à l’infobésité

À l’heure de la surabondance informationnelle, les livres scientifiques continuent de nourrir la réflexion approfondie et la passion pour la recherche, au-delà des contenus rapides d’Internet. Une récente rencontre à Hanoï des responsables éditoriaux en a rappelé le rôle essentiel.

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Photo : NXBT/CVN

Alors que les connaissances scientifiques sont désormais accessibles en quelques clics, la lecture d’ouvrages spécialisés conserve une place singulière dans la formation d’une pensée structurée et critique.

Ce thème a été au cœur de la rencontre intitulée “La lecture de livres scientifiques à l’ère de l’explosion de l’information”, organisée le 11 avril à Hanoï par les Éditions Tre (Jeunesse). L’événement s’inscrivait dans le cadre des activités célébrant la Journée du livre et de la culture de la lecture au Vietnam (21 avril).

La rencontre a réuni plusieurs responsables éditoriaux de la collection Khoa hoc và kham pha (Science & Découverte), dont Vu Công Lâp, Nguyên Van Liên et Pham Van Thiêu.

Dans un contexte marqué par l’abondance des contenus, l’accès au savoir n’a jamais été aussi facile. Mais, selon les intervenants, cette facilité impose aussi des exigences accrues en matière de sélection, de compréhension et d’appropriation des connaissances.

Photo : NXBT/CVN

Une lecture qui forme l’esprit

Le traducteur Pham Van Thiêu affirme que si Internet permet d’accéder rapidement à des faits scientifiques, les ouvrages de vulgarisation offrent une profondeur incomparable. Ils ne se contentent pas de transmettre des connaissances, mais racontent aussi les cheminements intellectuels, les échecs, les doutes et les découvertes qui jalonnent le travail scientifique.

Selon lui, c’est précisément cette dimension humaine qui fait la richesse des livres scientifiques. Le lecteur ne découvre pas seulement des théories, mais comprend aussi le processus de construction du savoir, les tâtonnements et les efforts constants qui sous-tendent chaque avancée.

“Le chemin de la science est glorieux mais semé d’embûches, et tout jeune souhaitant s’y engager doit faire preuve de patience et de persévérance”, souligne Pham Van Thiêu.

D’un autre angle, le journaliste Vu Công Lâp met en lumière la différence entre la lecture de livres et la réception d’informations sur le web, qui réside dans la profondeur du processus de lecture.

Lire ne consiste pas uniquement à accumuler des données, mais à exercer sa pensée. La lecture approfondie développe les capacités de réflexion, d’analyse et de mémorisation, tout en ayant un impact direct sur le fonctionnement du cerveau.

Il met notamment en avant la notion de “plasticité cérébrale”, c’est-à-dire la capacité du cerveau à évoluer grâce à l’apprentissage. Une lecture attentive et régulière favoriserait ainsi une pensée durable, tandis qu’une consommation fragmentée d’informations pourrait, à l’inverse, affaiblir les capacités de concentration.

Rendre la science accessible à tous

Dans ce contexte, la collection Science & Découverte des Éditions Tre apparaît comme une initiative de long terme visant à rapprocher les savoirs scientifiques du grand public.

Lancée en 2008, elle compte aujourd’hui plus de 50 titres couvrant des domaines variés tels que la physique, la biologie, les mathématiques, la technologie ou encore l’astrophysique.

Malgré leur complexité apparente, plusieurs ouvrages ont rencontré un succès durable auprès des lecteurs.

Parmi eux, Une brève histoire du temps du physicien théoricien et cosmologiste britannique Stephen Hawking, réédité plus de 30 fois, ou encore les livres du physicien américain Richard Feynman, du physicien théoricien et futurologue américain Michio Kaku et de l’astrophysicien et écrivain vietnamo-américain Trinh Xuân Thuân, devenus des références pour les amateurs de sciences au Vietnam.

Pour Pham Van Thiêu, les débuts ont pourtant été difficiles : les ouvrages de vulgarisation scientifique se vendaient moins bien que d’autres genres. Mais au fil du temps, une communauté de lecteurs fidèle s’est constituée et continue de s’élargir.

Un signe que, malgré l’essor du numérique, le besoin d’un savoir structuré, approfondi et incarné reste intact.

Thuy Hà/CVN