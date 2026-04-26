Hô Chi Minh-Ville

Ngoc Lang Nam Hai, symbole spirituel et culturel des pêcheurs du littoral vietnamien

Situé dans la commune côtière de Phuoc Hai, à proximité de Hô Chi Minh-Ville, le site de Ngoc Lang Nam Hai, connu comme le cimetière des baleines, constitue depuis des décennies un espace spirituel singulier et profondément ancré dans la vie des pêcheurs.

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Photo : VNA/CVN

Niché sous les filaos, en bord de mer, ce lieu abrite les sépultures de baleines, appelées avec respect "Ông" ou "Ông Nam Hai", considérées comme des divinités protectrices des marins.

Dans la tradition locale, les baleines sont perçues comme des êtres sacrés venant en aide aux pêcheurs en détresse en mer. Lorsqu’un cétacé s’échoue ou est retrouvé pris dans les filets, les habitants organisent des funérailles solennelles, comparables à celles d’un membre de la communauté. Fondé en 1991, le site s’étend sur environ 6.000 m² et compte aujourd’hui une cinquantaine de tombes, ce qui en fait le plus grand cimetière de baleines du Vietnam. Selon les rites, après trois ans, les ossements sont exhumés puis transférés vers un temple dédié pour être conservés et vénérés.

Ce lieu occupe une place centrale dans la vie spirituelle des pêcheurs. Avant chaque sortie en mer, certains viennent y brûler de l’encens pour solliciter protection et abondance. Chaque année, du 15e au 17e jour du deuxième mois lunaire, la fête de Nghinh Ông constitue l’événement le plus important de la communauté. Elle mêle processions, rituels et activités festives, traduisant le lien étroit entre croyances spirituelles et subsistance maritime.

Au-delà de sa dimension religieuse, Ngoc Lang Nam Hai reflète la richesse culturelle des populations côtières. Les chercheurs soulignent que le culte de la baleine trouve ses origines dans la culture Cham, avant d’être intégré à la tradition vietnamienne, devenant une pratique emblématique de nombreux villages de pêcheurs. Aujourd’hui encore, chaque année, une quinzaine à une vingtaine de baleines échouées sont enterrées sur ce site.

Ouvert gratuitement au public, le lieu attire également des visiteurs désireux de découvrir ces pratiques uniques. Conscientes de sa valeur patrimoniale, les autorités locales mettent en œuvre des mesures de préservation et de valorisation, notamment par le développement d’espaces d’exposition, la promotion touristique et l’usage des technologies numériques.

Malgré les transformations liées à la modernité, Ngoc Lang Nam Hai conserve une atmosphère solennelle et paisible. Il demeure non seulement un lieu de recueillement pour les pêcheurs, mais aussi un témoignage vivant de l’identité culturelle maritime du Sud du Vietnam.

VNA/CVN