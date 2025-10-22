Le peuple au cœur de la politique vietnamienne

"Pour le peuple", "au service du peuple" et "du peuple" constituent les mots-clés et les concepts soulignés et réitérés avec force du projet de rapport politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIII e mandat, en vue du XIV e Congrès national du Parti.

La première leçon tirée de quarante années de Dôi Moi (Renouveau) réside dans l'application rigoureuse du principe selon lequel "le peuple est la racine", valorisant ainsi le rôle de sujet et la position centrale du citoyen dans le processus de développement.

Photo : Son Bach/CVN

Les avancées significatives des politiques issues du XIIIe Congrès national du Parti, et les accomplissements des quarante dernières années de Dôi Moi, sont clairement présentés dans la première partie du projet de rapport. Ils témoignent d'une progression notable dans le développement culturel, humain et social, ainsi que d'une amélioration continue du bien-être et du niveau de vie de la population.

Les orientations et politiques du Parti et de l'État en matière de développement humain intégral se sont perfectionnées, devenant plus ciblées et concrètes. Les efforts d'identification, d'attraction, de formation et de valorisation des talents ont porté leurs fruits.

L'Indice de développement humain (IDH) a enregistré une amélioration spectaculaire, grimpant de 14 places pour atteindre 0,766 point, plaçant le Vietnam parmi les nations à développement humain élevé. De plus, l'indice de bonheur a progressé de 33 places depuis le début du mandat, se classant désormais au 46e rang mondial sur 143 pays.

En matière d'éducation, le gouvernement a étendu l'exonération ou la subvention des frais de scolarité aux enfants d'âge préscolaire et aux élèves du primaire et du secondaire, dans tout le système éducatif national.

La croissance économique du Vietnam est désormais intrinsèquement liée à la promotion du progrès et de l'équité sociale. L'État a priorisé l'allocation de ressources au bien-être social et au développement humain, entraînant une hausse substantielle du niveau de vie matériel et spirituel de la population.

Des stratégies de réduction durable de la pauvreté, synchrones et efficaces, ont été mises en œuvre sous le principe "ne laisser personne de côté". Le taux de pauvreté multidimensionnelle a ainsi baissé de 4,4% en 2021 à 1,3% en 2025. Le pays prévoit d'éradiquer l'habitat précaire d'ici septembre 2025. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires d'assistance sociale régulière a été étendu, touchant plus de 3,5 millions de personnes en 2025, dont 55% de personnes âgées.

Le système de santé et de soins a également connu des évolutions positives, avec une amélioration notable de l'espérance de vie et de l'indice moyen de santé de la population. En 2025, l'espérance de vie moyenne au Vietnam atteint 74,8 ans, avec environ 67 années de vie en bonne santé.

Dans son projet de rapport, le Comité central salue également les résultats obtenus dans le travail de mobilisation des masses, qui a renforcé les liens indéfectibles entre le Parti et le peuple. Les comités du Parti, à tous les échelons, ont privilégié le dialogue, l'écoute attentive des opinions et la résolution diligente des préoccupations et requêtes légitimes de la population. Ils ont également encouragé la participation citoyenne à la construction du Parti et du système politique, consolidant ainsi la confiance du peuple envers le Parti.

Le Comité central a particulièrement mis en avant les réalisations de la réforme de l'appareil politique à la fin du XIIIᵉ mandat, soulignant que l'appareil d'administration locale à deux niveaux est devenu plus rationalisé, plus efficace, plus proche des citoyens et plus à leur service.

Parmi les axes de développement du pays pour la période 2026-2030, le projet de rapport insiste sur la promotion de la force, du courage et de l'intelligence du peuple vietnamien, ainsi que sur le bloc de grande union nationale. Il vise à conjuguer la force nationale avec celle de l'époque, à resserrer les liens étroits entre le Parti, l'État et le peuple, et à promouvoir la démocratie socialiste et la maîtrise du peuple.

Photo : VNA/CVN

Après 35 ans de Dôi Moi et 30 ans de mise en œuvre de la plateforme de construction nationale pendant la période de transition vers le socialisme, une leçon fondamentale tirée par le XIIIe Congrès du Parti est l'impératif d'appliquer toujours et profondément le principe "le peuple est la racine".

Le peuple est le centre, le sujet de l'œuvre de Dôi Moi, de construction et de défense de la Patrie ; toutes les directives et politiques doivent véritablement émaner de ses aspirations, de ses droits et de ses intérêts légitimes ; il faut prendre le bonheur et la prospérité du peuple comme l'objectif à atteindre, consolider et renforcer sa confiance envers le Parti, l'État et le régime socialiste.

VNA/CVN