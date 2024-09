Le paysage de zones frontalières dans les œuvres du peintre Dô Duc

>> La beauté de la culture populaire à travers les peintures de Truong Dinh Huy

>> Le folklore vietnamien revisité par la Gen Z au Temple de la littérature

>> Peinture : la lumière de l'amour de l'artiste Phan Nhu Lâm en exposition à Hô Chi Minh-Ville

>> Exposition de peintures sur laque "Entendre des histoires de mon village"

Photo : Mai Quynh/CVN

Les amateurs d’arts sont invités à l’exposition Non nuoc biên thùy (Paysage des zones frontalières), qui se tient du 11 au 15 septembre au Musée des beaux-arts de Hanoï.

Ainsi, les paysages époustouflants et la vie quotidienne animée de la province montagneuse de Hà Giang ont trouvé leur expression dans une multitude de peintures à l'huile de l'éminent artiste Dô Duc.

Il s’agit de sa 7e exposition personnelle, avec une cinquantaine de ses œuvres présentées, créées durant une vingtaine d’années, inspirées du haut plateau karstique de Dông Van et de ses alentours.

Chaque tableau, à l’image de Nắng trên dãy Hồng Ngài (Lumière du soleil sur la chaîne de Hồng Ngài), Sương sớm rẻo cao (Brume matinale sur le plateau), Sườn phía tây Sơn Vĩ (Versant ouest de Sơn Vĩ), Huyền thoại Khau Vai (Légende de Khau Vai) et Tháng Ba ở Xín Cái (Xín Cái en mars), capture l'essence de la vie rude des habitants. Toutes ces peintures créent un riche panorama qui célèbre la région.

"Pour moi, les ruisseaux profonds, les cols abrupts et les routes sinueuses sont des lieux familiers. J’adore les montagnes et les forêts, de la source des rivières jusqu’aux sommets. Depuis le début de ma carrière, j’ai reconnu l’esprit résilient de l’homme lorsqu’il se connecte à la nature, révélant la beauté majestueuse des montagnes et des forêts reculées", partage l’artiste.

Photo : NVCC/CVN

Le vernissage a réuni bon nombre d’amis du peintre, de ses proches, d’adeptes des beaux-arts et surtout d’amateurs du style de Dô Duc. "J’ai appris sur Facebook qu’aujourd’hui se tient le vernissage de l’exposition du peintre Dô Duc. Je suis un de ses fans. Alors, malgré la pluie, je me suis rendu ici afin d’apprécier les œuvres présentées", indique Vu Ngoc Linh, domicilié dans l’arrondissement de Long Biên, Hanoï.

Des valeurs humanistes

Lors du vernissage de l’exposition, tenu le 11 septembre, Dô Duc a présenté également son livre éponyme, sorti en mars dernier. Cet ouvrage présente environ 200 tableaux à l’huile dont 50 exposés à cette occasion.

"Au cours de mes nombreuses années de voyages dans les montagnes, du nord-ouest au nord-est et au Viêt Bac, en explorant et en partageant la vie des minorités ethniques, j’ai découvert de nombreuses valeurs humanistes reliant la nature aux gens. Les interactions réciproques sous de multiples perspectives m’ont aidé à voir progressivement la profondeur de cette relation dans mes peintures. Le lien historique entre l’homme et la terre me permet de recréer l’espace de sa formation primitive. J’ai observé comment, dans la forêt, les gens reçoivent intimement les cadeaux des rivières, des plantes, des montagnes et des rochers", a déclaré l’artiste dans son livre.

Toujours dans le cadre de l’exposition, un échange entre le peintre et le public se déroulera le 14 septembre, ainsi qu’une vente aux enchères d’une de ses œuvres, Trên nuong (Aux champs), pour contribuer au Fonds Hoa cua da (Fleurs de pierre).

Accompagnant le Fonds depuis 13 ans, le peintre Dô Duc a contribué jusqu’à présent à la construction d’une vingtaine d’établissement dans des régions isolées de la province de Hà Giang.

L’exposition se déroule jusqu’au 15 septembre.

Mai Quynh/CVN